OPERE & OMISSIONI

Tav fuori dal tunnel (nel 2033). Via libera alla tratta italiana

Passo avanti decisivo per la linea nazionale della Torino-Lione, che va da Orbassano ad Avigliana per connettersi alla parte internazionale della nuova linea ferroviaria. Bandi per progettazioni e lavori nel 2026. Costi lievitati a 2,9 miliardi di euro

Via libera al progetto definitivo della tratta nazionale Avigliana-Orbassano bivio Pronda della Torino-Lione che, secondo il cronoprogramma, dovrebbe essere completata entro il 2033 in linea con la conclusione del tunnel di base della Tav. Il progetto è stato illustrato dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e di Italferr nel corso della riunione, a Torino, dell’Osservatorio presieduto da Calogero Mauceri, tavolo al quale ha partecipato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Gli obiettivi principali della nuova opera sono il completamento ed il funzionamento dell’intero Corridoio Europeo Mediterraneo della rete Ten-T, il conseguimento dello shift modale del trasporto merci dalla strada alla ferrovia e lo spostamento dei treni merci dalla linea storica alla nuova tratta con conseguenti vantaggi per il servizio ferroviario metropolitano. Il progetto, la cui gara d’appalto è prevista per i primi mesi del 2026, prevede la realizzazione di una nuova linea in variante, lunga complessivamente 24 km fino allo scalo merci di Orbassano. Il tracciato si snoderà attraverso una galleria naturale, lunga 8 km al di sotto della vollina morenica per proseguire poi con una galleria artificiale di circa 4 km. La linea terminerà con un tratto allo scoperto di ingresso e attraversamento dello scalo di Orbassano per poi congiungersi alla linea esistente di accesso al nodo di Torino. Il costo aggiornato ammonta a 2,9 miliardi di euro, di cui finanziati già finanziati 827 milioni.

La progettazione ha ricevuto il parere positivo con osservazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, entro il 2025 si completerà l’iter autorizzativo, che prosegue con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e la Conferenza dei Servizi, nell’ambito del quale gli enti territoriali interessati potranno esprimere il proprio parere e richiedere eventuali possibili modifiche migliorative al progetto. A conclusione della procedura approvativa, Rfi avvierà il bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori della tratta nazionale, l’aggiudicazione dovrebbe concludersi entro il primo semestre del 2026 con l’avvio dei lavori previsto entro il 2027 e la conclusione prevista nel 2033.

È giunto a un quarto del totale lo scavo delle gallerie: 41 chilometri su 164, di cui 17 del “tunnel di base”, la maxi-galleria lunga 57,5 che è il cuore della nuova infrastruttura ferroviaria internazionale. Il punto è stato fatto da Maurizio Bufalini, direttore generale di Telt, il promotore pubblico incaricato di realizzare e gestire la sezione transfrontaliera. Proprio oggi, nel tardo pomeriggio, il ministro delle Infrastrutture Salvini e il suo omologo francese Philippe Tabarot, presenzieranno dal lato transalpino, al battesimo della talpa per lo scavo del tunnel di base. Sulla nuova Torino-Lione sono attivi – ha ricordato Bufalini – 11 cantieri, all’aperto e in sotterraneo, tra Italia e Francia ed è stato affidato il 100% dei lavori civili per la costruzione del tunnel di base; attualmente sono impegnate nei lavori 2.800 persone. In Italia il raggruppamento di imprese a Chiomonte ha ordinato la prima fresa in fabbrica e sta svolgendo le operazioni per la predisposizione de cantiere. Parallelamente è quasi terminata la costruzione del nuovo svincolo sulla A32 Torino-Bardonecchia “che consentirà di raggiungere il cantiere di Chiomonte senza impatti sulla viabilità locale”. Inoltre, sono in corso le gare per il tunnel di interconnessione con la linea storica a Bussoleno e per il tratto di ferrovia all’aperto nella piana di Susa.