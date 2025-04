Valle (Pd), bando cantieri lavoro? Basta favole da Chiorino

"Chiorino smetta di raccontare favole: la Regione è in ritardo e penalizza persone fragili che attendono da tempo questa misura. Con i tempi prospettati ci sembra ottimistica l'ipotesi che i cantieri partano nei mesi estivi, e soprattutto ci sembra assurdo che Chiorino ci accusi di allarme ingiustificato. Saranno le fasce vulnerabili della popolazione a pagare i ritardi del suo assessorato". Così il consigliere regionale Pd Daniele Valle, che oggi su questo tema ha presentato un'interrogazione a risposta immediata per sapere come la Regione "intende affrontare i gravi disservizi che i ritardi nella pubblicazione del bando stanno comportando ai Comuni e ai lavoratori impegnati nei cantieri di lavoro". "L'assessore Chiorino nella sua risposta - afferma Valle - probabilmente parla di una situazione che esiste solo nella sua fantasia. Infatti, se il bando per gli over 45 non è ancora neanche uscito e non vengono ancora date scadenze precise, l'avvio dei nuovi cantieri non sarà possibile prima del prossimo novembre. Di conseguenza, gli enti locali si trovano in una condizione di incertezza che compromette la loro capacità di programmazione".