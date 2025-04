La proposta innovativa di Calenda

Il recente congresso nazionale di Azione – e, nello specifico, l’intervento del suo leader Calenda – non è stato ispirato all’ordinaria amministrazione. Ovvero, non si è limitato a ripetere pappagallescamente la solita recita a cui ormai siamo quasi rassegnati. Al contrario, Calenda ha introdotto un tema che non si può aggirare e né, tantomeno, sminuire. E cioè, detto in sintesi, forse è giunto il momento di prendere atto che le rispettive coalizioni non possono avere al proprio interno sia la maggioranza e sia l’opposizione. E, al riguardo, le future coalizioni – auspicabilmente con una cultura di governo – dovranno individuare nella difesa e nella promozione dell’europeismo il vero spartiacque per dare serietà, coerenza, compattezza ed omogeneità ad una vera alleanza politica, programmatica e culturale. Il tutto condito con uno stile – va pur detto perché rappresenta indubbiamente una novità nel recente dibattito politico italiano – che prescinde dagli insulti, dalle invettive, dalle contumelie e dalla sistemica demolizione dell’avversario/nemico. Una prassi, questa, particolarmente cara all’attuale opposizione che trascorre il suo tempo, ogni giorno e quasi ossessivamente, a lanciare strali ed insulti contro la presidente del Consiglio.

Ecco, Calenda ha semplicemente cancellato questa crescente trivialità favorendo, al contempo, un potenziale e sempre più possibile ritorno della politica con la P maiuscola. Ma l’aspetto politicamente più rilevante del congresso di Azione è che Calenda ha introdotto, con coraggio e coerenza, il tema della credibilità di un progetto politico. Sotto questo versante, il progetto di un Centro riformista, dinamico, coerente e di governo che releghi ai margini le forze populiste e demagogiche perché semplicemente incompatibili con tutto ciò che è riconducibile ad una prospettiva di governo seria e realisticamente percorribile. È di tutta evidenza, al riguardo, che le due forze politiche oggi autenticamente centriste, riformiste e di governo sono Forza Italia in maggioranza e, appunto, Azione all’opposizione. Certo, con un peso elettorale molto diverso l’una dall’altra ma, comunque sia, con una chiara connotazione centrista. E questo potremmo definirlo un “preambolo” da cui partire per far decollare, finalmente, un Centro che, come ovvio, poi si allea con altre forze politiche riformiste e di governo. E, com’è altrettanto ovvio, non esistono altre forze centriste che oggi sono in grado di costruire un progetto che non si riduca a creare maggioranze posticce e del tutto disomogenee al proprio interno.

Infine, il dato che politicamente emerge da questa proposta di Azione e dal concreto, e coerente, comportamento del partito di Forza Italia è che le forze populiste, demagogiche e antipolitiche non potranno e non dovranno più a lunga scadenza condizionare l’elaborazione del progetto complessivo delle rispettive coalizioni. E, sotto questo versante, come emerge quotidianamente anche delle dichiarazioni del nostro Ministro degli Esteri Tajani, sarà sempre di più la coerenza sulla politica estera la vera bussola di riferimento per la costruzione dei futuri equilibri politici e di governo. Come, del resto, è stato per quasi 50 anni nella cosiddetta prima repubblica e per molto tempo anche durante la fase politica e storica successiva. E dal congresso di Azione è arrivata una proposta che non si potrà non raccogliere anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.