Non tacere un dovere, agire un dovere

Troppe volte negli ultimi giorni la Cisl di Torino è stata associata all’indagine sulla ndrangheta nel torinese. Troppo assordante è il silenzio della Cisl locale. Un silenzio che dura dal 24 settembre 2024 quando nell’ambito dell’inchiesta “factotum” fu arrestato Domenico Ceravolo componente della segreteria Filca, gli edili, della Cisl di Torino.

Alcuni giorni dopo fu prodotto un comunicato della Filca e della Cisl di Torino in cui si ribadisce “piena fiducia nell’operato della magistratura... Restiamo convinti assertori della presunzione di innocenza, garantita dalla Costituzione” e conclude dicendo “siamo certi che in tempi brevi sarà fatta piena luce su questa vicenda, che comunque rappresenta per noi una ferita ma anche un motivo di profonda riflessione al nostro interno”. Mentre scrivo queste righe, dopo avere letto il terzo articolo su quotidiani torinesi, più tutto ciò che viene scritto sui giornali locali calabresi, ho già ricevuto parecchi messaggi di militanti metalmeccanici e dei pensionati Cisl indignati e “scazzati” dal non avere visto, in questi mesi, una decisa azione della Cisl torinese.

Siamo la Città di Bruno Caccia, Procuratore della Repubblica a Torino dal 1980, ucciso dalla Ndrangheta il 26 giugno del 1983. Siamo la città di Giancarlo Caselli, magistrato che accorse a Palermo dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, nel 1993. Siamo la Città di don Ciotti, prete antimafia, fondatore di Libera. Siamo la città dove visse per parecchi anni Guido Rossa, operaio comunista della Cgil, ucciso dalle Brigate Rosse perché denunciò i brigatisti dell’Ansaldo senza voltarsi dall’altra parte. Siamo la Cisl, infiltrata dal terrorismo di sinistra (?) che non tacque ma seppe reagire, alla luce del sole, con l’attivismo del suo gruppo dirigente coinvolgendo in un movimento corale tutte le forze democratiche. Non ci nascose. Ci si espose.

Con il retroterra della nostra storia, dei dirigenti sindacali cislini che ci hanno insegnato come reagire, con persone “storiche” come Caselli e don Ciotti che hanno sempre avuto un buon rapporto con la Cisl, con loro si poteva, si può, costruire, da subito, un’iniziativa pubblica, con le Istituzioni, gli studenti aprendosi a un abbraccio democratico e corale con chi lotta per la giustizia. Si doveva andare oltre gli atti dovuti come: siamo garantisti.., la sospensione dagli incarichi sindacali..., fare piena luce… Queste sono frasi burocratiche, di routine. Eppure, il comunicato Filca e Cisl lo diceva persino: “Riteniamo però fondamentale tutelare le nostre organizzazioni, sul piano etico, giuridico e di immagine, e soprattutto i lavoratori che rappresentiamo, che si rivolgono a noi con fiducia, sapendo di trovare un punto di riferimento forte e autorevole su diritti, dignità, sicurezza e legalità”. Non si tutela l’immagine della Cisl con il silenzio, non si tutelano i lavoratori che vogliono una parola chiara sul pensiero della Cisl. I delegati, le Rsu Cisl sono rimaste disorientate dal silenzio, lasciati soli, senza un’indicazione.

Giovanni Falcone disse, citando un lavoro dell’Istituto Keynes di Castel Maggiore, che – “chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa” – queste prime due righe spiegano chiaramente che chi resta in silenzio e non denuncia tradisce sé stesso ogni volta, richiama quindi il concetto di omertà. “Chi parla e chi cammina a testa alta muore una sola volta” - chi invece denuncia il sistema e gli si oppone può camminare a testa alta, deve essere fiero di sé stesso. Questa frase rappresenta una delle sue più importanti citazioni che richiama ad un concetto fondamentale su cui è basata la mafia in Italia e cioè il concetto di omertà. L’omertà è il silenzio che le persone mafiose sono chiamate obbligatoriamente a rispettare; si chiama infatti “uomo d’onore” la persona mafiosa che rispetta il silenzio, non parla, protegge il sistema malavitoso e quindi non tradisce. Infatti, Falcone aggiunge che si “può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale”.

Richiamo questa riflessione forte che avvalora l’idea che lottare contro la criminalità organizzata non prevede fermate e tregue. Aspetto un primo segnale perché se è stata danneggiata l’immagine della Cisl di Torino allora, la stessa, deve costituirsi parte civile al processo “factotum”. Auspicherei un secondo segnale dal gruppo dirigente torinese, dalle categorie, che si alzino voci forti chiedendo di discutere della questione uscendo da quella che ormai è la prassi di attendere le “indicazioni del livello superiore”. Senza iniziativa del corpo intermedio sindacale si rischia l’inerzia ideale della Cisl.

Domani, giovedì, inizia il Congresso della Cisl di Torino e Area Metropolitana dove ci sarà, leggo sull’invito, una tavola rotonda sulla metamorfosi di Torino e dell’area metropolitana. Mi auguro che nella ricerca propedeutica al dibattito e ampiamente annunciata nelle settimane scorse ci sia una parte relativa alle infiltrazioni mafiose sul territorio, negli appalti, in particolare nel settore edile, ma anche sul perché le organizzazioni mafiose ritengano “infiltrabile” il sindacato e quali azioni si intende mettere in atto per difenderci e tutelarci per evitare di ritrovarci personaggi indesiderati iscritti alla Cisl o dirigenti sindacali implicati nelle organizzazioni criminali.

Non sono il solo a aspettare un segnale di vitalità della Cisl torinese, lo chiedono coloro che tutti i giorni si “sbattono” sui luoghi di lavoro per tutelare i lavoratori e tenere alto il buon nome della Cisl. Facciamogli sentire che la Cisl è la loro casa. Aggiungo, infine che avrei voluto, questa settimana, scrivere di strategie sindacali, di difesa comune europea, del valore delle nostre aziende torinesi del settore aerospaziale ma il silenzio della Cisl era talmente rimbombante e ridondante oltreché fare molto male al cuore, alla mente e al tempo di vita, di tutta una vita, dedicata alla Cisl che non si poteva tacere ulteriormente. Non tacere è un dovere, agire è dovere, non poco in tempi di diritti.