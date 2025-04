Disabato (M5s), Salvini e centrodestra su Tav e metro propaganda

"Su Tav e metro, Salvini e il centrodestra sono buoni solo a fare propaganda": lo afferma la capogruppo M5s in Regione Piemonte Sarah Disabato, con il consigliere pentastellato Alberto Unia, a proposito delle "passerelle odierne del ministro che dipingono un quadro che cozza completamente con la realtà disastrosa dei trasporti pubblici piemontesi". "Da un lato - sottolinea Disabato - c'è la questione Tav, con la decisione di stanziare 3 miliardi per la realizzazione della bretella Avigliana-Orbassano, un'opera inutile per un territorio che da decenni soffre gravi carenze quanto a infrastrutture e trasporti. Priorità che il Carroccio dimentica per concentrarsi sull'inutile Tav, nonostante le perplessità dei sindaci e degli amministratori del territorio". "Dall'altro lato - aggiunge - c'è il tema delle linee metropolitane torinesi. Oggi il ministro Salvini ha partecipato alla presentazione del bando di gara per la scelta del nuovo sistema treni per la Metro 2, ma non ha fornito risposte concrete sulla Metro 1, per la quale permangono gravi criticità. Il leader della Lega dice sì allo stanziamento di 26 milioni per il completamento delle opere dall'attuale capolinea Fermi fino a Cascine Vica, ma i soldi ancora non ci sono. Per non parlare dei 145 milioni per l'acquisto dei nuovi convogli da mettere in servizio sulla linea. Nel mentre il cantiere continua a creare enormi disagi, solo in parte compensati dai 400mila euro stanziati dalla Regione per il fondo di ristoro destinato a commercianti e artigiani, voluto dal Movimento 5 Stelle". "Il Piemonte intanto - rimarca - arranca. Con il presidente Cirio che, invece di battere i pugni sui tavoli ministeriali per ottenere le risorse necessarie al Piemonte, si chiude in un pavido silenzio. E con il sindaco di Torino Lo Russo che continua a presenziare alle sfilate dei big del centrodestra, all'insegna della favola della concordia istituzionale, ma non riesce a portare a casa neanche un centesimo".