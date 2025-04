FINANZA LOCALE

Dipendenti in fuga dai Comuni, arriva l'aumento dello stipendio

Chi lavora nei municipi è meno pagato rispetto ai colleghi di altri enti. In sette anni le dimissioni sono cresciute del 45,5%. Chi può va a lavorare altrove. Canelli (Ifel): "Concorrenza sleale verso le nostre amministrazioni". Un emendamento per eliminare le disparità

Fuga dai municipi col braccino corto. Nel 2023 la percentuale di dipendenti comunali che hanno deciso di dimettersi per andare a fare altro e guadagnare di più è salita del 45,5% rispetto al 2017. Il rapporto 2025 di Ifel, l’Istituto per la finanza e l’economia locale presieduto dal sindaco di Novara Alessandro Canelli ha lanciato l’allarme sulla perdita di personale a ritmi crescenti da parte dei Comuni, indicando tra le ragioni principali proprio le condizioni economiche.

È lo stesso Canelli a confermare allo Spiffero la gravità della situazione evidenziata dai numeri e vissuta direttamente nei municipi, specie quelli di piccole e medie dimensioni. “A parità di livelli e funzioni i dipendenti comunali hanno stipendi inferiori rispetto a quelli di altre amministrazioni pubbliche. Siamo di fronte, sostanzialmente, a una concorrenza sleale – sostiene il presidente di Ifel –. Se ministeri, dogane, Regioni, per fare alcuni esempi, hanno stipendi più alti, per i Comuni si ha l’inevitabile conseguenza di maggiori difficoltà di reclutamento di personale, ma anche nel trattenerlo evitando che si dimetta per andare magari proprio in uno di quegli enti dove si guadagna di più”. Allarme, quello sul fronte di Comuni, condiviso e rilanciato anche dai sindacati. “Non si può continuare a chiedere il massimo sforzo ai lavoratori degli enti locali senza garantire condizioni economiche e professionali adeguate”, sostiene Rita Longobardi, segretaria generale di Uil Funzione Pubblica.

La questione è stata portata in Parlamento, nel corso di audizione in commissione, anche da Anci e Upi e proprio dalle Camere sembra poter arrivare un provvedimento destinato a superare quelle differenze che penalizzano un gran numero di Comuni, da Nord a Sud, sul fronte del personale. Tra gli 863 emendamenti al decreto legge sulla Pubblica Amministrazione ce n’è uno che trova d’accordo maggioranza e opposizioni e che riguarda proprio quel trattamento economico accessorio con cui si potrebbe eliminare il divario tra i dipendenti degli enti locali e quelli delle altre amministrazioni pubbliche.

Al momento l’emendamento ha superato il vaglio di ammissibilità nel percorso del testo, di cui è relatore Paolo Emilio Russo di Forza Italia, in commissione Affari Costituzionali della Camera che Insieme alla commissione Lavoro ha già cassato oltre 170 emendamenti. Un passo avanti, seppur non definitivo, dunque è già stato fatto, anche se l’intervento bypartisan sugli stipendi dei dipendenti comunali potrebbe avere davanti a sé ostacoli più grandi. Primo tra tutti quello delle risorse.

L’equiparazione, attraverso il trattamento accessorio, con le altre amministrazioni pubbliche comporterebbe naturalmente maggiori esborsi da parte degli stessi Comuni che, pur avendo rinnovato recentemente i contratti integrativi, lamentano da tempo la scarsità di risorse acuita da ulteriori riduzioni di trasferimenti e penalizzazioni sugli investimenti introdotti dalla legge di bilancio 2025.

Senza fondi statali integrativi, ad oggi la gran parte dei Comuni, specie quelli di minori dimensioni, non sarebbe in grado di sopportare gli aumenti che si vogliono introdurre nella norma all’esame del Parlamento. Insomma, una questione che al di là delle intenzioni su cui convergono maggioranza e opposizione per essere risolta dovrà trovare le coperture strutturali necessarie. Nell’attesa, “i Comuni, oltre a soffrire della diminuzione di personale subita negli ultimi quindici anni per il blocco del turnover – spiega il presidente di Ifel, Canelli – devono fare i conti anche con una migrazione di dipendenti verso altre amministrazioni pubbliche, che negli ultimi anni è andata crescendo in maniera importante e preoccupante”.