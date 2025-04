Parco giochi

Dicono che… Alberto Cirio non abbia voluto sentire ragioni. Luigi Chiappero va riconfermato anche in questa legislatura alla presidenza dell’ente che gestisce le aree protette dei Parchi Reali, tra cui il Parco della Mandria. Cinque anni fa sul nome dell’avvocato, che incidentalmente è stato pure difensore di alcuni imputati e (con Luigi Giuliano) dello stesso governatore nella Rimborsopoli, si erano registrate le perplessità da parte dell’allora principale azionista della maggioranza di centrodestra, la Lega, questa volta le resistenze sono arrivare da una parte di Fratelli d’Italia, poco propensa a nominare un professionista di vaglia ma certo non vicino al partito di Giorgia Meloni. Infatti, non solo Chiappero venne designato dal centrosinistra di Sergio Chiamparino, ma sono piuttosto note le sue inclinazioni politiche, come testimoniano i suoi trascorsi di amministratore pubblico (da sindaco di Ciriè tra il 1997 e il 2006).