Nel Torinese sequestrati 12 chili di droga, dieci arresti

Per nascondere la droga aveva ricavato un doppio fondo nelle lattine delle bibite energetiche, ma questo non è bastato per evitare che i carabinieri lo arrestassero. Protagonista un trentenne, fruttivendolo di professione che, nel frigo di casa, dentro i doppi fondi delle lattine di bibite gasate, nascondeva oltre 200 grammi di hashish. Il suo è solo uno dei dieci arresti effettuati dai militari dell'Arma ad Alpignano, Collegno, Grugliasco e Rivoli, durante operazioni antidroga, in poco meno di un mese. Hanno tutti tra i 20 e i 30 anni e cinque sono le persone denunciate a piede libero dai militari della compagnia dei carabinieri di Rivoli. La droga maggiormente sequestrata è risultata essere la marijuana, circa 10 chili, seguita poi dall'hashish (circa un chilo), dal crack (circa quattordici dosi) e dalla ketamina (una dose). Il denaro sequestrato, ritenuto provento dell'attività di spaccio ammonta invece a circa tremila euro. Il recupero più corposo, con circa 10 chili di marijuana, è avvenuto lo scorso 18 marzo a Grugliasco, dove i carabinieri hanno trovato a casa e nella cantina di un giovane del posto la grossa quantità di sostanza stupefacente suddivisa in numerose buste di cellophane trasparente. Un ventenne invece ad Alpignano, che nascondeva alcune dosi di hashish in casa, è stato denunciato anche per porto abusivo di armi, perché trovato in possesso di un bastone telescopico di metallo.