Askatasuna: vicepresidente Regione, serve massima severità

"Chiunque metta in pericolo la vita degli agenti o comprometta la sicurezza dei cittadini dovrà rispondere delle proprie azioni con la massima severità, perché la legge è uguale per tutti e non può essere piegata alla violenza". Lo ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte, in merito alle otto misure cautelari emesse questa mattina a seguito degli incidenti che lo scorso 9 gennaio portarono al ferimento di cinque poliziotti e carabinieri. "Colgo l'occasione per esprimere - con forza e ancora una volta - il mio più profondo plauso e ringraziamento alle forze dell'ordine, che con grande professionalità e coraggio hanno affrontato con determinazione gli attacchi violenti durante gli incidenti di quella sera e in tante altre occasioni: la tutela della legalità e la protezione dei nostri uomini e donne in divisa sono una priorità assoluta per la Regione Piemonte. Non possiamo e non dobbiamo tollerare in alcun modo attacchi alla sicurezza e all'incolumità di chi ogni giorno lavora per garantire l'ordine pubblico", ha concluso Chiorino.