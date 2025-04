Stellantis, Jeep Avenger è il suv più venduto in Italia

I numeri del mese di marzo - secondo l'elaborazione di Dataforce - confermano i risultati di Jeep e in particolare di Jeep Avenger sul mercato italiano: il modello disegnato a Torino è il suv più venduto in Italia sia nel singolo mese, sia nel trimestre, consolidando così la leadership dopo il primato 2024 e dei primi due mesi del 2025. Non solo: il primo suv completamente elettrico di Jeep si è confermato il B-Suv a zero emissioni più venduto nel nostro Paese, a marzo come nei primi tre mesi del 2025. Avenger è anche il quarto modello in assoluto sul totale del mercato, sia a marzo sia nell'anno.