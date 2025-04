UniCredit: decisione su Ops Banco Bpm dopo sviluppi Anima

«In questo contesto di incertezza, in particolare circa lo sviluppo della vicenda relativa alla effettiva applicabilità del cosiddetto Danish Compromise» all'Opa di Banco Bpm su Anima, UniCredit «si riserva di assumere ogni decisione», considerando tra le altre cose «l’impatto economico-finanziario e/o patrimoniale derivante dalla mancata applicazione» del Danish, il rilancio su Anima e «la valutazione degli effetti, della natura e delle conseguenze delle azioni di mitigazione intraprese da Bpm». E' quanto si legge nel documento di offerta pubblicato da Piazza Gae Aulenti dopo il via libera della Consob. UniCredit ricorda che di recente Banco Bpm ha chiesto alla Bce di chiarire le motivazioni del suo "no" all'utilizzo del "compromesso danese" all'acquisizione di Anima. La decisione di Banco Bpm di rilanciare il prezzo per Anima e di proseguire nell'operazione anche senza Danish consentirebbe a UniCredit di far decadere l'Ops, a causa del mancato avveramento di una condizione di efficacia. «Ogni decisione al riguardo - conclude il prospetto - potrà essere comunicata, in conformità al documento d’offerta, entro le ore 7:29 del giorno di Borsa aperta antecedente la data di pagamento, sulla base della situazione esistente in tale momento», vale a dire entro le 7:29 del 30 giugno.