Denunciato per diffamazione, Delmastro "salvo" dal processo

La Giunta per le autorizzazioni della Camera nega il procedimento contro il sottosegretario biellese, già condannato per il caso Cospito. Le parole rivolte all'allora procuratore della Corte dei Conti del Piemonte Lorelli sono "insindacabili" - VIDEO

Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e volto di punta di Fratelli d’Italia, può tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato a maggioranza per riconoscergli l’insindacabilità nel caso che lo vedeva opposto a Quirino Lorelli, ex procuratore della Corte dei Conti del Piemonte. Una querela per diffamazione rischiava di portarlo al secondo processo, ma il verdetto della Giunta lo mette al riparo. La parola passa ora all’Aula di Montecitorio, dove la maggioranza di centrodestra, forte dei numeri, non potrà che confermare la decisione.

La vicenda risale a giugno del 2021, e parte da un video pubblicato sul profilo Facebook di Delmastro. Nel filmato, il deputato biellese criticava aspramente Lorelli per aver avviato un’istruttoria contabile sulla Regione Piemonte. Al centro dell’indagine c’era l’intenzione dell’assessora Elena Chiorino, vicina a Delmastro, di acquistare libri sulle Foibe da distribuire nelle scuole, un progetto poi bloccato dalla pandemia. Nel video, Delmastro definiva Lorelli “eroe dei due mondi della sinistra giudiziaria” e “Capitan Fracassa”, accusandolo di voler colpire la memoria delle Foibe attraverso l’azione giudiziaria, e promettendo di tenerlo sotto pressione, oltre a prenderlo in giro per il suo aspetto fisico, non essendo esattamente Brad Pitt. Parole dure, che hanno spinto Lorelli a denunciarlo. Il Gip aveva inizialmente chiuso il caso, ma la Procura ha fatto ricorso, ottenendo dalla Cassazione la riapertura del fascicolo. Ora, però, la Giunta ha deciso che quelle frasi rientrano nella libertà di espressione di un parlamentare.

Un successo per Delmastro e un esito completamente diverso rispetto a quello di poche settimane fa, dove il sottosegretario è stato condannato a 8 mesi per il cosiddetto caso dell'anarchico Alfredo Cospito per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio al suo collega di partito nonchè coinquilino Giovanni Donzelli.. La procura di Roma aveva chiesto l’archiviazione, ma il Gip ha disposto l’imputazione coatta, confermata poi dal gup. Due vicende, due esiti opposti. Da un lato, Delmastro oggi si gode la protezione parlamentare sul caso Lorelli; dall’altro, dopo la condanna, ha presentato appello.