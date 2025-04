SANITÀ

Giro di vite sull'intramoenia. "Visite private alle Molinette"

Alla Città della Salute di Torino locali inutilizzati e attrezzature dedicate alla libera professione. Dopo lo stop a 26 centri privati, il commissario Schael vuole riportare tutto all'interno dell'azienda. Al vaglio le future autorizzazioni

Attrezzature e locali destinati all’intramoenia inutilizzati, mentre i medici esercitano la libera professione in strutture private autorizzati proprio in virtù dell’assenza di spazi all’interno dell’ospedale. È il cortocircuito che da anni si verifica alla Città della Salute di Torino dove le visite e gli esami a pagamento effettuati all’interno delle mura, come previsto dalla legge, non arrivano al 20% ribaltando un rapporto che dovrebbe essere esattamente l’opposto.

I segnali di una rapida inversione di rotta, tuttavia, sembrano arrivare con forza dal nuovo vertice della più importante azienda ospedaliera del Piemonte e tra le maggiori del Paese. Il commissario Thomas Schael, che con l’insediamento del direttore sanitario Flavia Pirola dopo quello dell’amministrativo Giampaolo Grippa ha completato la troika di corso Bramante, ha già appurato come siano numerosi gli spazi attrezzati proprio con i soldi dell’intramoenia che non vengono usati, così come altri siano stati nel tempo destinati ad altre attività. Il caso più eclatante è quello del San Giovanni antica sede dove domani è in programma un approfondito sopralluogo, che potrebbe portare presto questa porzione della Città della Salute a svolgere il compito per cui sono stati spesi non pochi milioni di euro.

A ulteriore conferma della linea tesa a riportare all’interno dell’azienda rapidamente e quanto più possibile la libera professione dei medici dipendenti anche altri dettagli, come la richiesta avanzata dal commissario ad Azienda Sanitaria Zero di liberare i locali attualmente utilizzati dalla Rete Oncologica che fa capo alla Super Asl diretta da Adriano Leli, ma è appunto ospitata alla Città della Salute.

La reinternalizzazione dell’intramoenia che Schael ha posto tra i primi obiettivi nel quadro della riduzione delle liste d’attesa e di un riordino complessivo della Città della Salute, va di pari passo con altre decisioni che in queste ore suscitano le proteste di alcuni sindacati dei medici e animano un dibattito (e fors’anche non poche preoccupazioni) tra gli operatori della sanità privata. Ieri abbiamo scritto del blocco della libera professione per i medici della Città della Salute che lavoravano in studi privati la cui autorizzazione scadeva il 31 marzo e non avendo presentato in tempo la richiesta per una nuova, hanno appunto visto sospesa l’attività in intramoenia allargata. Nelle prossime settimane e mesi ulteriori situazioni analoghe si prospettano per altre strutture private, anche di maggiori dimensioni rispetto alle 26 interessate dal provvedimento assunto lunedì. Per tutti si tratterà di avanzare nuove istanze per ottenere l’autorizzazione che, come detto, è prevista nel caso in cui i medici non abbiano spazi all’interno dell’ospedale per cui lavorano.

E se, come tutto lascia supporre, gran parte degli spazi salteranno fuori tra “scoperte” e “sfratti”, appare probabile che quel misero 19% di attività in libera professione svolta entro le mura di corso Bramante aumenterà in fretta, riducendo altrettanto notevolmente il ricorso alle strutture private esterne. Della questione è facile che si parlerà già oggi pomeriggio nell’assemblea, o margine di essa, dell’Aiop la principale associazione della sanità privata.

Sempre sul fronte del rapporto tra pubblico e privato i vertici di Città della Salute hanno congelato l’aggiudicazione di una gara con cui era previsto di affidare a una clinica privata, non accreditata, lo svolgimento di una notevole parte dell’attività chirurgica del Cto per sopperire alle difficoltà dovute ai lavori di ristrutturazione e adeguamento antisismico che coinvolgono alcune sale operatorie e reparti del centro traumatologico. L’affidamento alla struttura privata, dove avrebbero lavorato le equipe dello stesso Cto, avrebbe portato nelle sue casse circa il 60% della drg, ovvero del costo complessivo per ogni intervento o ricovero. E più i lavori al Cto sarebbero andati avanti nel tempo, più sarebbe proseguita l’attività richieste alla clinica. Un appalto il cui affidamento non è stato firmato da Schael che, invece, pare intenzionato a premere per accelerare la conclusione del cantieri, per quanto riguarda le sale operatorie, già entro maggio. Quando pochi giorni fa der Kommissar è entrato nel bar del Cto incocciando due dottoresse in camice, tutti hanno pensato che quello fosse un blitz per verificare l’osservanza del diiscusso divieto. In realtà dietro quella “visita” c’era ben altro e ben di più di un caffè.