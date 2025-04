ECONOMIA DOMESTICA

Miliardari con Nutella e criptovalute. Ferrero e Devasini paperoni italiani

Ferrero primo in Italia e 41° al mondo nella classifica stilata dalla rivista Forbes. L'ex chirurgo plastico sulla sua montagna di stablecoin è ora socio di Elkann nella Juve. In qualche modo legato al Piemonte, tramite Palenzona, pure Pignataro (Prelios)

Il Piemonte lascia il segno nella classifica Forbes dei miliardari 2025, con tre nomi che spiccano tra i più ricchi d’Italia e del mondo. In cima alla lista tricolore c’è Giovanni Ferrero, erede dell’impero Nutella, originario di Alba, con un patrimonio di 38,2 miliardi di dollari che lo piazza al 41mo posto globale, sebbene la sua fortuna abbia subito un deciso calo: era di 43,8 miliardi. Non è solo: altri due piemontesi, o quasi, si fanno largo tra i big, portando un po’ di orgoglio regionale in una graduatoria dominata dai soliti riccastri americani.

Al 53esimo posto troviamo Andrea Pignataro, bolognese ma legato al Piemonte dall’acquisizione di Prelios nel 2024, ex Pirelli Real Estate oggi presieduta dall’alessandrino Fabrizio Palenzona, figura di peso nel mondo bancario e già presidente di Fondazione Crt. Con 34 miliardi di dollari, Pignataro si conferma tra i protagonisti della finanza internazionale grazie alla sua Ion. Poi c’è Giancarlo Devasini, torinese di nascita poi trapiantato a Milano, 90esimo al mondo con un patrimonio di 22,4 miliardi di dollari. Ex chirurgo plastico, ha cambiato vita diventando una colonna delle criptovalute con Tether, e di recente ha messo un piede nella Juventus acquisendone il 5%. Un bel balzo davanti a Giorgio Armani, quarto italiano con 11,8 miliardi, fermo al 208mo posto globale. Tra gli esclusi, perché non residente in Italia, c’è Gianluigi Aponte (37,7 miliardi di dollari) che abita in Svizzera, armatore e fresco di acquisto del quotidiano genovese Secolo XIX. Per il resto tra i 74 miliardari italiani ci sono i soliti nomi: il costruttore-finanziere Francesco Gaetano Caltagirone (settimo con 8,2 miliardi), Massimiliana Landini Aleotti della casa farmaceutica Menarini (7,2 miliardi), la stilista Miuccia Prada e il marito e imprenditore Patrizio Bertelli, gli eredi di Leonardo Del Vecchio, ex patron di EssilorLuxottica.

A livello mondiale, il trono è di Elon Musk, che con 342 miliardi di dollari guida la classifica dei paperoni. Tra SpaceX e xAI, ha aggiunto 147 miliardi al suo patrimonio in un anno, nonostante il tempo speso a dirigere il Doge, il progetto di efficienza governativa voluto da Trump. Seguono il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg (216 miliardi), il patron di Amazon Jeff Bezos (215 miliardi), il numero uno di Oracle Larry Ellison (192 miliardi) e il re francese del lusso Bernard Arnault (178 miliardi), a completare una top five da capogiro. Il Piemonte, con Ferrero e Devasini, si ritaglia comunque uno spazio di tutto rispetto, occupando il gradino più alto e più basso del podio dei super ricchi del Belpaese. Tra nocciole, finanza e criptovalute, la regione dimostra di saper giocare le sue carte, senza bisogno di razzi o social network.