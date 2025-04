ViviBanca, utile netto +76%, erogazioni per 550 milioni

ViViBanca - gruppo bancario privato specializzato nel credito alle famiglie attraverso la cessione del quinto, i prestiti personali e altri prodotti correlati - ha chiuso il 2024 con un utile netto consolidato di 5,7 milioni di euro, in crescita del 76% rispetto all'anno precedente. Il bilancio consolidato è stato approvato dal consiglio di amministrazione presieduto da Germano Turinetto, che ha anche dato il via libera al piano industriale 2025-2027, con il quale ViViBanca punterà allo sviluppo commerciale del segmento consumer, cessione del quinto e prestiti personali, e alla valorizzazione del segmento pmi attraverso l'erogazione di mutui chirografari garantiti da Mcc e Sace. Tra gli obiettivi anche la diversificazione dei prodotti. Al 31 dicembre 2024 ViViBanca ha raggiunto a livello consolidato un margine di intermediazione normalizzato pari a 49 milioni di euro, in aumento del 58% rispetto al 2023, mentre il risultato netto della gestione finanziaria normalizzato è pari a 44 milioni di euro, in aumento del 51%. Sotto il profilo degli impieghi, il gruppo ViViBanca ha effettuato erogazioni complessive per un totale pari a 550 milioni, di cui retail per 234 milioni, mentre i nuovi impieghi pmi, incluso l'apporto da parte dei crediti fiscali, risulta pari a 316 milioni di euro. Nel 2024 la raccolta diretta consolidata è cresciuta del 46% a 1,18 miliardi.