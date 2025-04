LA SACRA RUOTA

Stellantis arruola i fornitori: "Uniamo le forze in Europa"

Incontro a Torino tra i vertici commerciali del gruppo e 450 buyer. Il responsabile degli acquisti Picat sprona a concentrarsi sulle "performance". Dosi da cavallo di ottimismo da parte di Imparato: "Stiamo crescendo, abbiamo un piano da leadership"

Si è tenuta nell’Heritage Hub di via Plava a Mirafiori, dove nel secolo ferrigno c’era la storica Officina 81 della Fiat ora trasformata in museo delle vetture iconiche del gruppo, l’edizione 2025 della convention dei fornitori europei di Stellantis. Un evento condotto da Maxime Picat, responsabile degli acquisti e della qualità, e Jean-Philippe Imparato, capo per l’Europa in rappresentanza della nuova organizzazione dell’azienda, destinata – si spiega – “a operare più rapidamente e in modo efficiente concentrandosi sulle performance”. L’evento, a cui hanno partecipato i rappresentanti di circa quattrocentocinquanta fornitori e relative associazioni “con l’obiettivo di condividere alcuni punti essenziali per lo sviluppo della regione, è stato l’occasione per rafforzare il rapporto con i buyer Stellantis”. Una platea, formata da fornitori e imprenditori della filiera dell’automotive, in cui prevalgono le preoccupazioni per il futuro del settore, reso ancor più fosco dalle ripercussioni delle decisioni dell’amministrazione americana sui dazi e non meno dalle politiche dell’Ue. E a cui hanno iniziato a guardare con interesse anche altri produttori, a cominciare dai cinesi di Byd, protagonisti di un recente analogo incontro che ha visto protagonista Alfredo Altavilla, ex braccio destro di Sergio Marchionne in Fiat e Fca.

“In Stellantis crediamo che il nostro successo si fondi sulla solidità delle partnership con i fornitori e gli stakeholder. Lavorando insieme possiamo sviluppare e lanciare sul mercato prodotti innovativi in grado di soddisfare la richiesta di qualità e accessibilità da parte dei clienti. Oggi non solo il nostro business è in crescita, ma guidiamo insieme il mercato da una posizione di leadership condividendo una visione basata su eccellenza, innovazione tecnologica e soddisfazione del cliente,” ha dichiarato Maxime Picat. Il manager è impegnato a recuperare un rapporto, quello con i fornitori, che ha segnato nel recente passato non poche difficoltà sotto la gestione di Carlos Tavares, culminato nella famosa lettera in cui li si invitava a spostare i loro investimenti in Marocco.

Il “volto umano” del gruppo, Imparato ha insistito a trasmettere fiducia: “Sullo sfondo dell’incertezza che caratterizza il settore automobilistico, e in particolare quello europeo, Stellantis ha messo a punto un piano d’azione ambizioso per costruire il proprio successo nel 2025 e negli anni a venire. Il piano prevede un’organizzazione semplificata, più agile ed efficiente, un piano di prodotto che comprende non meno di quattordici nuovi prodotti di punta tra il 2024 e il 2025 in Europa e la volontà di unire le forze stabilendo rapporti più solidi con tutti i partner, compresi i fornitori, per garantire il futuro di un settore strategico”.

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di provare i molti nuovi prodotti dell’ampia gamma di piattaforme multienergia di Stellantis, che nel 2024 hanno ricevuto cinquanta premi in vari segmenti di mercato e in numerosi Paesi. Come parte dei propri piani Stellantis, ha sottolineato il manager francese con lontane origini italiane, “l’incrollabile impegno a favore dell’innovazione del software e dell’eccellenza qualitativa come fattori essenziali nel percorso per diventare la casa automobilistica che offre la migliore customer experience. Un messaggio che ha messo in luce il ruolo fondamentale svolto dai fornitori nel portare a termine la missione di raggiungere un livello di soddisfazione del cliente senza pari e che ha ribadito l’importanza delle partnership e dei contributi dei fornitori”.