Cassaforte "blindata" per Vietti.

Cirio vuole il bis in Finpiemonte

Il governatore s'intesta la decisione (sulle teste dei partiti): secondo mandato al vertice della finanziaria regionale. Collezionista di incarichi (dal Csm alla sanità privata, passando per l'Abi) l'inquilino di Galleria San Federico apre la stagione delle nomine di peso

Come il suo omonimo, protagonista negli anni Ottanta della pubblicità del whisky colore chiaro gusto pulito, Michele Vietti è un intenditore. Più che di malto, di distillati della politica. Incarichi o, più prosaicamente, poltrone. Quasi sempre confortevoli e capaci di accogliere, più d’una, contemporaneamente l’ex parlamentare assurto financo alla vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura nel settennato di Giorgio Napolitano.

Quella di presidente di Finpiemonte, la cassaforte regionale mai diventata banca a dispetto dei santi e dei governatori che li avevano scomodati per raggiungere lo scopo, Vietti in teoria avrebbe potuto o dovuto lasciarla a breve dopo esservisi accomodato nel 2021 e riconfermato ancora a maggio dell’anno scorso fino all’approvazione del bilancio 2024, ovvero tra poco. Ma l’ex parlamentare per quattro legislature del Ccd prima e dell’Udc poi, potrebbe far incidere sul suddetto scranno di galleria San Federico il convinto hic manebimus optime, magari con tanto di ringraziamento a un altro presidente, quello della Regione.

Già, perché nel valzer delle nomine il nome che Alberto Cirio ha scritto con inchiostro indelebile sul carnet è proprio quello di Vietti, la cui riconferma pur in attesa dei crismi dell’ufficialità è ormai più che certa. Quella di lasciare il politico d’antica scuola democristiana alla testa della finanziaria regionale è scelta che il governatore, più giovane di Vietti ma non per questo con meno rudimenti, Nella fattispecie l'ha incasellato nella cosiddetta “quota del presidente”, abile artificio atto a svincolarla dalle edizioni minori del manuale Cencelli. Nella spartingaia tra partiti Cirio si muove con abilità da giocoliere alternando alla quota presidenziale, quella di Forza Italia da vicesegretario nazionale qual è e pure, se serve, quell’altra che rimanda alla Lista Cirio. Roba da intenditori, appunto.

Qualità che ai partiti di maggioranza tocca riconoscergli, avallando senza batter ciglio il rinnovato viatico per Vietti che in Finpiemonte arrivò senza lasciare, cosa che gli sarebbe toccato non molto dopo, analoga poltrona in Lombardia dove presiedeva Finlombarda. Una navigazione di bolina, senza strambate per il nipotino della Balena Bianca al timone di un bastimento, in precedenza gravato da falle e scosso da conduzioni perigliose se non improvvisate. Insomma, il meglio di cui poter chiedere per Cirio attento a fiutare problemi e a tenersene lontano ben oltre la distanza di sicurezza.

Per Vietti non solo (e già non sarebbe poco) l’attestazione di quanto fatto e la fiducia su quanto farà (o non farà, deve gestire 1,7 miliardi di euro di fondi europei fino al 2027), ma non di meno la quasi sicura permanenza alla presidenza delle finanziarie regionali, a sua volta rappresentate in seno all’assemblea dell’Abi che ha eletto l’ex parlamentare torinese nel consiglio dell’Associazione bancaria italiana. Una poltrona tira l’altra, insomma, per Vietti che occupa pure quella di presidente della giovane e al momento non poi così prolifica Acop, ovvero Associazione Coordinamento Ospedalità Privata, sorta pochi anni fa da una scissione in seno all’Aiop, capeggiata proprio dall’ex diccì un tempo a capo di un piccolo impero sanitario in Piemonte, poi lucrosamente ceduto.

Di mollare Finpiemonte, invece, non ne aveva alcuna intenzione e, come non poche altre volte nella sua lunga carriera costellata di incarichi, è riuscito nell’intento, superando anche qualche malmostosità nel centrodestra dove gli appetiti certo non mancavano. Ma lui, come l’altro Michele, aveva già il bicchiere in mano. Da vero intenditore.