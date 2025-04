Satispay, 10 milioni l'anno reinvestiti nel commercio locale

Satispay, la fintech dei pagamenti digitali che dopo 10 anni ha introdotto delle commissioni per i negozianti, promette di investire oltre 10 milioni di euro all'anno per i prossimi 3 anni, a sostegno del commercio locale usando un programma di loyalty (punti, ndr) rivolto alla sua community di oltre 5,3 milioni di utenti e 400 mila esercenti. "In occasione della recente revisione del pricing avevamo anticipato che la scelta era stata pensata anche per riversare ulteriore valore sulla nostra community e rete di commercianti" sottolinea il fondatore Alberto Dalmasso. Ogni acquisto pagato con Satispay sarà premiato con punti che potranno essere trasformati in sconti, finanziati da Satispay e utilizzabili nei negozi convenzionati. Nelle province di Cremona e Vicenza, dove i test sono stati condotti negli ultimi mesi, il programma Punti Satispay ha permesso di registrare una crescita delle transazioni complessive di oltre il 25%. Parallelamente la società ha avviato le conversazioni con le associazioni degli esercenti. In particolare, sono stati siglati gli accordi di partnership con Ascom Confcommercio Torino e provincia e con Confcommercio Provincia di Cuneo a supporto del commercio locale: i loro associati beneficeranno di una riduzione del 10% sulla commissione. Continueranno a essere applicate le condizioni particolari riservate a tabaccai, benzinai ed edicolanti con l'obiettivo di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti anche nei settori caratterizzati da margini più ridotti e la cui attività principale sia il commercio di generi di monopolio.