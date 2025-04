Mele & Meloni

Dio, patria e famiglia . Soprattutto famiglia. Se ancora ci fosse bisogno di ulteriori prove dell’impronta familistica di Fratelli d’Italia è arrivata fresca fresca la nomina di Emanuele Filiberto Comba a coordinatore del partito a Moncalieri. Secondogenito del deputato Fabrizio Comba, che di FdI è il segretario regionale, “Mele”, 28 anni, una laurea in Economia e il brevetto da maestro di sci, il debutto in politica non è stato dei più trionfali. Candidato alle scorse elezioni regionali nonostante le 2.156 preferenze è rimasto fuori da Palazzo Lascaris, piazzandosi all’ottavo posto nella lista provinciale di Torino, secondo escluso. Entusiasta quanto il babbo, deve ancora affinare oratoria e soprattutto la sintassi. “Con il congresso di Moncalieri anche attraverso un coinvolgimento in termini di adesioni al partito importante, mi avete riconosciuto il ruolo di coordinatore cittadino che, insieme ad il coordinamento cercherò di assolvere con il massimo impegno. Ed è per questo che, vi ringrazio per aver trovato intorno al mio nome la totale convergenza”, ha scritto sui social il rampollo meloniano. “Consentitemi un ringraziamento di tutto cuore a Barbara Ioculano; con il suo impegno è riuscita a coinvolgere tanti amici ed a farsi promotrice per far sì che oggi si abbia una vera sede di coordinamento cittadino. Grazie di cuore e… buon lavoro a tutti noi per una Moncalieri che merita tanto ma tanto di più”. Sì, Moncalieri davvero merita di più.