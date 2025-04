Liftt partecipa a investimento da 10 milioni di dollari in Lumai

Liftt, venture capital italiana focalizzata in investimenti deep-tech presieduta da Stefano Buono, è l'unica società italiana ad aver partecipato al round di investimento da 10 milioni di dollari in Lumai, start-up inglese spin-off dell'Università di Oxford. Lumai ha sviluppato una rivoluzionaria tecnologia di calcolo ottico in grado di ridurre drasticamente i costi dei data center e migliorare le prestazioni dei modelli di Intelligenza Artificiale, riducendo al contempo il consumo energetico. La sua tecnologia esegue le operazioni aritmetiche fondamentali dell'Ia all'interno di fasci ottici che viaggiano nello spazio tridimensionale, aggirando i limiti delle Gpu in silicio e della fotonica integrata. Questo aspetto permette di ridurre il costo di esecuzione dei processi di inferenza Ia a un decimo rispetto alle soluzioni migliori oggi disponibili, offrendo prestazioni 50 volte superiori rispetto agli acceleratori basati esclusivamente sul silicio, utilizzando solo il 10% dell'energia richiesta per l'Ia nei data center. "Siamo orgogliosi di essere i primi in Italia a supportare Lumai e l'incredibile tecnologia che è stata in grado di sviluppare fino ad oggi. Con questa operazione consolidiamo la nostra fiducia verso soluzioni innovative nell'ambito del Future of Computing. L'impatto che Lumai avrà nel mondo dell'Intelligenza Artificiale sarà infatti rivoluzionario, in quanto ne migliorerà le prestazioni, riducendone il costo in termini economici e di risorse, e renderà questa tecnologia sostenibile nel lungo periodo" spiega Pierluigi Freni, project manager di Liftt.