ECONOMIA DOMESTICA

Più lo mandi giù più tira su il fatturato. Lavazza a 3,35 miliardi, allarme dazi

Il Gruppo chiude il 2024 con un incremento del 9,1%, grazie alla crescente domanda nei segmenti Casa e Fuori Casa. Pesano le impennate delle quotazioni del caffè: +70% rispetto sia per l'Arabica sia per la Robusta. Le strategie per attutire le decisioni di Trump

Lavazza archivia il 2024 con un fatturato in crescita dell’9,1% a 3,35 miliardi di euro. L’incremento si registra sia nel canale “Casa”, che include tutti i prodotti di caffè che sono destinati all’uso domestico, sia nel canale “Fuori Casa” con i prodotti di caffè destinati all’uso in bar, ristoranti, hotel, uffici, distributori automatici. L’Ebitda del gruppo, pari a 312 milioni, mostra una crescita (+18,6%) rispetto a 263 milioni del 2023, con un Ebitda margin pari al 9,3%, rispetto al 8,6% del 2023. L’Ebit si è attestato a 130 milioni, rispetto a 97 milioni dell’esercizio precedente e l’utile netto è stato pari a 82 milioni, rispetto ai 68 milioni del 2023 (+20,6%). La posizione finanziaria netta a fine 2024 è negativa per 511 milioni e riflette le operazioni straordinarie, in particolare l’Opa su Ivs Group attuata nell’esercizio 2024. Durante la presentazione dei risultati dell'esercizio, il ceo Antonio Baravalle ha sottolineato come l’esercizio sia stato caratterizzato da un’ulteriore impennata delle quotazioni del caffè: +70% rispetto al 2023 sia per l’Arabica sia per la Robusta, aumento che potrebbe continuare anche per tutto il 2025, visto un aggiuntivo +20% per l’Arabica e +10% per la Robusta nei primi mesi del nuovo anno. Da gennaio 2023 a dicembre 2024 il costo dell’Arabica è cresciuto del 190% e quella della Robusta del 260%. Contestualmente, durante la presentazione dei risultati 2024, il Gruppo Lavazza ha presentato Tablì, la prima tab 100% caffè sviluppata a seguito dell’acquisizione nel 2020 di una start up italiana, Caffemotive.

Un punto di forza del gruppo è la diversificazione geografica, che ha consentito di assorbire meglio gli impatti negativi in Europa, confermando la resilienza e la capacità di adattamento in un contesto competitivo difficile. Negli Stati Uniti il fatturato è cresciuto nel 2024 del 12%, mentre nei mercati europei, nonostante un calo dei volumi, il fatturato registra andamenti positivi nelle geografie chiave, come, ad esempio, Italia e Francia (rispettivamente +4% e +2%). Tuttavia, Baravalle ha sottolineato come quello attuale sia un periodo estremamente cruciale per l’industria del caffè a causa, in primis, dei costi elevati delle materie prime. “Tre anni fa spendevamo 600 milioni all’anno per il caffè da tostare, oggi spendiamo 1,6 miliardi a parità di volumi”, ha detto il top manager. Grande preoccupazione per i dazi, “fenomeno estremamente pericoloso per l’economia globale perché il rischio di recessioni è dietro l’angolo". Durante l’incontro con la stampa a Milano commentando le decisioni assunte dalla Casa Bianca, Baravalle ha affermato che il mercato americano resta strategico: “Noi abbiamo una presenza importante in Usa, un mercato che pesa per il 16% e abbiamo obiettivi ben precisi, fatturiamo 400 milioni negli Stati Uniti – ha aggiunto –. Il nostro obiettivo rimane quello di crescere in Usa perché ha una dimensione di mercato immenso. È chiaro che i dazi fanno male a tutti alla fine”. Lavazza anni fa ha preso la decisione di spostare le produzioni vicino al consumatore, anche negli Stati Uniti. “A oggi già il 50% della nostra produzione americana è fatta in loco, ci manca un 50%, il progetto è già approvato” per arrivare al 100%, “è chiaro che ci sono dei tempi. Noi siamo pronti e vedremo che evoluzione ci sarà”.

In prospettiva c’è il ricorso al mercato? “Di Borsa non se ne parla: un’azienda delle nostre dimensioni, che è 100% caffè, se si quota in Borsa incontra vincoli enormi sui processi di sviluppo. La nostra scelta è: prendiamo il meglio di una quotata dal punto di vista di regolamentazione, disciplina e strumenti di controllo, ma ci teniamo la libertà operativa di un azionista, di una famiglia. La Borsa non darebbe valore aggiunto”.