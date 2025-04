LOTTA SENZA QUARTIERE

Putsch contro Crescimanno, la Lega cambia cavallo

Terremoto alla Circoscrizione 5 di Torino. Sfiduciato il presidente, abbandonato da tutti e dal suo stesso partito, cerca di restare in sella ma ha trenta giorni per fare le valigie. Tra accuse di "delirio d'onnipotenza" e assenteismo l'attività è bloccata da tempo

Enrico Crescimanno non è più il “sindaco” della Circoscrizione 5 di Torino. La sua presidenza è finita sotto scacco: ieri è stata firmata la mozione di sfiducia, dopo che nelle scorse settimane quattro consiglieri, tra cui tre coordinatori, hanno abbandonato la maggioranza per passare all’opposizione. Ora tocca al consiglio approvarla entro 30 giorni, ma Crescimanno, eletto in quota Lega, sembra intenzionato a guadagnare tempo, prolungando uno stallo che dura da due mesi. L’ultimo consiglio risale al 13 febbraio, e da allora è stato il nulla. Alfredo Correnti intanto è pronto a prendere il suo posto.

La situazione è precipitata mercoledì 19 marzo, quando in una riunione i presenti erano solo 12 su 25 consiglieri: la maggioranza non c’è più. Crescimanno ha provato a ricucire con qualche telefonata, ma senza successo, raccogliendo solo commenti ironici sui social. “Incapacità governativa”, si mormora tra i corridoi. “Presente a 12 commissioni su 400 in un anno”, dice una voce anonima. “Non era più qui, toccava a noi fare tutto, e lui si prendeva i meriti”. C’è chi lo accusa, anche all'interno del suo stesso partito, di aver alimentato divisioni: “Anziché ricucire, contrattaccava, gettava benzina sul fuoco, anche se era stato avvertito che non era la cosa migliore da fare”.

La Circoscrizione 5, che abbraccia Borgo Vittoria, Vallette, Aurora e Lucento, conta oltre 120mila abitanti ed è un’area simbolo: un tempo roccaforte del Pci, dal 2021 è in mano al centrodestra, con Lega e Fratelli d’Italia che hanno fatto breccia nell'elettorato popolare promettendo di riportare sicurezza e legalità in una zona difficile del capoluogo sabaudo. Ma senza una guida stabile, rischia di restare senza timone. “Delirio di onnipotenza”, lo definisce un altro critico. “Capace, ma incapace di unire, metteva zizzania, divideva per comandare”. E ancora: “Pensava di restare, progettava il futuro, mentre tutto crollava”. Ora la palla è al consiglio, e Correnti aspetta il suo momento. Crescimanno, avvisato da tempo, non ha mai voluto mollare. Ma la realtà, alla fine, ha presentato il conto.