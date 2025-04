LE REGOLE DEL GIOCO

"Si vince col voto, non coi magheggi".

Lo Russo difende il ballottaggio

Anche il sindaco di Torino contro il tentativo del centrodestra di abolire il secondo turno alle Comunali. "Metodo offensivo e nel merito è chiara l'intenzione di provare a vincere le elezioni attraverso un artificio". Giorgis (Pd): "Atto gravissimo"

Cambiare le regole del gioco con un colpo di mano. è quanto prova a fare il centrodestra con un emendamento al Dl elezioni che fissa le elezioni amministrative di maggio-giugno nel quale nottetempo è stata aggiunta l’abolizione del secondo turno nei Comuni sopra i 15 mila abitanti: se approvato non servirebbe più il 50% più uno degli aventi diritto ma diventerebbe sindaco chi ottiene il 40% dei voti. Previsto, inoltre, un “premio di maggioranza” per il candidato vincente: nel testo è previsto che in caso di elezione al primo turno di un candidato sindaco, “alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi”. Iniziativa, quella assunta dai quattro capigruppo di maggioranza del Senato (Malan, Romeo, Gasparri e Biancofiore), tutt’altro che disinteressata, visto che tradizionalmente nel ballottaggio prevalgono esponenti di centrosinistra, coalizione maggiormente in grado di allargare i propri confini dopo il primo turno.

“L’emendamento va assolutamente rigettato – tuona il sindaco Stefano Lo Russo, in piena sintonia con il presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, di cui è uno dei vice –. Nel metodo lo troviamo offensivo per la dignità delle relazioni istituzionali: c’è un’Associazione nazionale comuni italiani e siamo assolutamente disponibili a discutere di riforma degli enti locali, ivi compresa la riforma elettorale dell’elezione dei sindaci, ma non si lavora così, nel segreto di un emendamento presentato di notte in una Commissione sperando che nessuno se ne accorga”. Quanto al merito “diciamo che le elezioni si vincono prendendo i voti non con un artificio elettorale”, ha aggiunto il primo cittadino di Torino e coordinatore dei sindaci Pd.

“Nel metodo – ribadisce – è un comportamento da censurare perché il tema della legge elettorale per i Comuni, e in generale la riforma del Tuel, non si affronta con un emendamento presentato nottetempo in una Commissione parlamentare, ma con una discussione, innanzi tutto con l'Anci. Presentare così un emendamento che stravolge 32 anni di modalità di elezione dei sindaci è un comportamento sbagliato e poco rispettoso dell'Anci e dei Comuni. Nel merito – aggiunge – la questione è tutta politica, non ne individuiamo neanche la ragione se non, a essere maliziosi, quella di provare a vincere le elezioni attraverso un artificio elettorale. Le elezioni si vincono prendendo i voti, quando ci sono i voti le elezioni si vincono con qualunque legge elettorale, quando non ci sono si perdono con qualunque legge elettorale. Io mi concentrerei piuttosto sui temi dell’ordinamento degli enti locali – conclude – che oggi consegnano ai sindaci un eccesso di responsabilità in assenza di risorse adeguate, e del terzo mandato. Questi sono i temi che Anci vuole affrontare con il Governo e la maggioranza parlamentare”.

In verità, è la seconda volta che il centrodestra tenta di dare un colpo di spugna sui ballottaggi. Già a marzo 2023 le forze di governo avevano fatto un tentativo, poi abortito, adesso ci riprovano sollevando però l’alzata di scudi delle opposizioni. “Riscrivere la forma di governo degli enti locali con un emendamento a un decreto-legge che fissa la data delle elezioni è gravissimo – tuona il parlamentare torinese Andrea Giorgis, capogruppo dem in commissione affari costituzionali –. Una forzatura che non ha precedenti e che viola i più fondamentali principi che sovraintendono alla definizione degli assetti istituzionali. Un emendamento di tale portata, che nel merito mortifica il principio di rappresentatività consentendo a una minoranza del 40% di trasformarsi in una consistente maggioranza, deve essere dichiarato inammissibile o ritirato come già avvenne nel marzo 2023”.