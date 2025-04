Valle (Pd), al San Luigi i dipendenti guadagnano meno

"All'ospedale San Luigi di Orbassano (Torino) i fondi per il personale sono nettamente inferiori rispetto a quelli delle altre Asl piemontesi. Questo si traduce in stipendi più bassi, minore attrattività dell'azienda e difficoltà a trattenere il personale". Lo sottolinea il consigliere regionale Daniele Valle (Pd), che ha presentato un'interrogazione all'assessore alla Sanità Federico Riboldi "per sapere come intende affrontare il nodo della disparità nella distribuzione dei fondi contrattuali destinati al personale delle aziende sanitarie". "L'assessore - afferma Valle - si è limitato a richiamare le norme per le quali non è possibile incrementare le retribuzioni dell'ente pubblico. Ma non è accettabile che dipendenti pubblici, con lo stesso ruolo e le stesse responsabilità vengano trattati in modo così disomogeneo solo in base all'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base del criterio della spesa storica. Non esistono dipendenti di serie A e dipendenti di serie B". "Inoltre questo rappresenta un ostacolo - rimarca - per la tenuta del sistema sanitario pubblico: senza personale le strutture si svuotano, i servizi si indeboliscono e i cittadini pagano il prezzo più alto, specie in un mercato del lavoro già difficile nel confronto tra pubblico-privato e in quello con Regioni e Stati confinanti".