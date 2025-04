Metro 2: Molinari e Maccanti (Lega), da Settimo solo polemiche

Gli esponenti leghisti torinesi Riccardo Molinari ed Elena Maccanti fanno quadrato intorno al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, accusando la sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra di fare "solo polemiche". Nel mirino, le dichiarazioni di Piastra sulla mancanza di risorse per far arrivare la linea 2 della metropolitana di Torino fino a raggiungere il suo Comune. "La sindaca di Settimo - afferma Maccanti, membro della Commissione Trasporti della Camera - da almeno due anni non perde occasione per polemizzare con la sua stessa parte politica in merito alle scelte che sono state fatte sulla Metropolitana 2. Ora ha deciso di approfittare della visita del ministro Salvini a Torino per alzare il tiro e cambiare il bersaglio, ma sempre con lo stesso obiettivo: creare confusione ad arte, e guadagnarsi un po' di visibilità personale. La Lega preferisce un altro percorso, basato sulla concretezza, sulla valutazione delle priorità, e naturalmente anche delle risorse disponibili". "Sul prolungamento - dice Maccanti - il confronto tra il Ministero dei Trasporti, la Regione Piemonte e il sindaco della Città Metropolitana Lo Russo è aperto e costruttivo, e forse la sindaca farebbe bene a inserirsi in questo dialogo con le istituzioni, comprese quelle guidate da suoi colleghi di partito, anziché lanciare sterili provocazioni a mezzo stampa che hanno il solo risultato di autopromuovere la sua figura". "Il ministro Salvini - rimarca Molinari, capogruppo alla Camera e segretario del Carroccio in Piemonte - ha garantito il completamento della Metro 1 a Torino, il gruppo Lega in Legge di Bilancio ha reperito risorse. Sempre in Bilancio si è trovato un miliardo in più per la Tav, senza dimenticare il Terzo Valico. Mai come con la Lega e il ministro Salvini alle Infrastrutture il Nord Ovest è stato così centrale negli investimenti. Cercare di ribaltare sul ministro un progetto, quello della Metropolitana 2, elaborato in tempi ben precedenti è semplicemente ridicolo".