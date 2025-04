Anci, "non si cambia regola ballottaggi con blitz notturno"

"Non si cambino le regole elettorali sui comuni senza coinvolgere i Comuni, come ha già giustamente sottolineato il presidente Manfredi. Avremo certamente modo, presto, di discuterne anche in Anci facendo esprime i sindaci. Ma non si può cambiare una regola così importante con un emendamento di notte senza alcun confronto con l'Associazione dei Comuni italiani". Così Mattia Palazzi, vice presidente Anci con delega alle riforme istituzionali. "Non è possibile continuare a stravolgere le norme sui Comuni, fuori da una complessiva riforma del Tuel e dopo aver già definito una oggettiva discriminazione sul limite dei mandati tra i comuni sotto o sopra i 15 mila abitanti - aggiunge - La legge elettorale sui Comuni ha sempre funzionato, non c'è alcun motivo fuori da logiche di parte per rivederla adesso e a pezzi, fuori da un ragionamento complessivo ed equilibrato su mandati, competenze, ruolo dei consigli comunali e delle giunte".