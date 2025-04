TRAVAGLI DEMOCRATICI

Pd al verde, Schlein batte cassa

Il Nazareno chiede un contributo straordinario agli eletti, con tanto di prezzario dettagliato che va dai 10 euro per i consiglieri di quartiere fino ai 500 euro per i parlamentari. Una gabella extra che si aggiunge alla cagnotta che versano già ogni mese

Diceva un grande vecchio che la politica si fa con tre cose: idee, voti e soldi. Sulle prime due condizioni sorvoliamo, tanto sono aleatorie in questa stagione, ma sull'ultima i partiti sono parecchio concentrati. Succede così che il Partito Democratico per raccattare fondi necessari per sostenere la propria attività non abbia trovato di meglio che spremere i suoi eletti come limoni, chiedendo un contributo straordinario una tantum che sembra il listino prezzi di una merceria di via Garibaldi, mettendo nero su bianco un prezzario che farebbe invidia a un rigattiere: i consiglieri di quartiere o dei municipi delle città sotto i 500 mila abitanti devono sganciare 10 euro per la tessera, mentre i loro colleghi dei Comuni sotto i 15 mila abitanti pagano lo stesso. Se sei un componente di una giunta comunale con meno di 15 mila anime, ti tocca tirar fuori 20 euro. E i sindaci? Stessa cifra, 20 euro, purché il paesello non superi i 15 mila abitanti. Fin qui, tutto sommato, sembra quasi un’offerta da discount.

Il listino si fa più salato man mano che si sale di grado. Se sei un consigliere di un municipio o di una città sopra i 500 mila abitanti, la quota sale a 30 euro. Stessa cifra per i consiglieri comunali di centri con meno di 50 mila abitanti. Se invece sei un assessore di quartiere o un componente di una giunta comunale sotto i 50 mila abitanti, preparati a sborsare 50 euro. E i sindaci di città sotto i 50 mila abitanti? 50 euro anche per loro.

Ma il bello arriva quando entriamo nel gotha della politica. I consiglieri comunali delle città sopra i 50 mila abitanti devono versare 60 euro, mentre i presidenti di quartiere e i componenti delle giunte comunali sopra i 50 mila abitanti ne devono tirar fuori 80. Se sei un consigliere delegato o un assessore di una città metropolitana, la cifra sale a 100 euro. E poi ci sono i pezzi grossi: i consiglieri regionali e i componenti delle giunte regionali sganciano 250 euro, così come i sindaci delle città metropolitane e i presidenti di Regione. Dulcis in fundo, i parlamentari nazionali ed europei chiudono il listino con un bel 500 euro a testa.

E non è finita qui, perché oltre a questo "contributo straordinario", gli eletti del Pd di Elly Schlein devono già versare una cagnotta mensile del loro emolumento, che si aggira intorno al 10-15% dello stipendio complessivo per i parlamentari, equivalente a circa 1.500 euro al mese, e percentuali simili per i consiglieri regionali, a seconda delle regioni. Tradotto: un parlamentare nazionale, tra quota mensile e contributo straordinario, potrebbe arrivare a versare nelle casse del partito qualcosa come 20 mila euro all’anno.

Insomma, il Pd sembra aver trasformato l’impegno politico in una questione di scontrini e ricevute. Ricordate le tragicomiche grilline fine a schifio? I dem saranno di certo più prudenti. E se non paghi? Puoi sempre provare a candidarti con un altro partito, magari uno che non ti chieda di finanziare tutto l’ambaradan con il tuo bancomat. Ma la domanda sorge spontanea: con tutti questi soldi, che ci fanno al Nazareno? Più semplicemente, sono al verde e hanno bisogno di gabelle per rimpinguare le casse del partito.