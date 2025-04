Gip, scontri Torino a corteo per Ramy "frutto di organizzazione"

Sono "il frutto di organizzazione e di coordinamento fra più persone legate tra loro da una comunanza di intenti" gli scontri che si verificarono lo scorso 9 gennaio a Torino nel corso di un corteo di solidarietà a Ramy Elgami, il 19enne morto a Milano durante un inseguimento con i carabinieri. E' quanto si legge nell'ordinanza con cui un gip del tribunale ha disposto gli arresti domiciliari per quattro indagati e l'obbligo di firma per altri quattro. Il raduno, come si ricava dalle carte del procedimento, era stato promosso, oltre che dal comitato 'Progetto Palestina', da due collettivi studenteschi indicati entrambi come "espressione del centro sociale Askatasuna", il Cua-Collettivo universitario autonomo e il Ksa-Collettivo studenti autorganizzati. "In questo caso - annota il giudice - siamo di fronte a un corteo nel quale almeno i partecipanti presenti nelle prime file, che hanno deciso dove condurre la massa di persone presenti, avevano non solo previsto e accettato, ma addirittura cercato lo scontro con le forze dell'ordine. Scontro che, inevitabilmente e ripetutamente, si è verificato nel momento in cui i manifestanti hanno tentato di accedere e di danneggiare i locali di una caserma di polizia e, quindi, del comando carabinieri". In totale gli indagati sono dieci.