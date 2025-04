Liste attesa, non speso un quarto fondi assegnati a Regioni

Al 31 dicembre 2024, un quarto dei fondi totali assegnati alla Regioni per il recupero delle liste di attesa, pari al 24%, non è stato utilizzato. Su un finanziamento totale di 1.371.956.271 euro per gli anni 2022-23-24 da parte del ministero della Salute per il recupero delle liste, infatti, le Regioni non hanno utilizzato - o hanno accantonato - una cifra pari a 323.342.886 euro. Emerge dai dati comunicati dalle Regioni al ministero della Salute e che l'ANSA ha potuto visionare.