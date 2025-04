Cgil Alessandria, aggressione per canto "Bella ciao"

La Cgil Camera del Lavoro provinciale di Alessandria, "appresa la notizia di una aggressione di matrice fascista avvenuta in Alessandria, esprime la propria solidarietà a Roberto Giordanelli, vittima di un atto di violenza intollerabile e allarmante per la natura squadristica dello stesso". Il fotografo è stato aggredito giovedì scorso in un bar cittadino mentre cantava 'Bella ciao'. "Il fatto che un atto del genere sia accaduto in un locale pubblico del centro cittadino - prosegue la Cgil di Alessandria - ci permette di auspicare che venga fatta chiarezza sull'identità di chi ha assalito Roberto e che lo Stato possa agire di conseguenza. Non vogliamo pensare nemmeno per un momento che si possano ripetere dinamiche di violenza "politica", che devono essere archiviate definitivamente insieme a gli anni più cupi del secolo scorso". Giordanelli, subito dopo i fatti, aveva presentato denuncia ai carabinieri e i testimoni sarebbero stati utili per l'identificazione del responsabile.