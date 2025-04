M5s, scandaloso governatore Piemonte su fondi coesione a Leonardo

"Scandaloso il governatore forzista del Piemonte, Alberto Cirio, che si dice entusiasta della proposta del Commissario Fitto di utilizzare i fondi di coesione europei per la difesa. Non per le pallottole, per carità, dice, ma per l'aerospazio, per aziende come Leonardo. O Cirio non sa che Leonardo nei suoi stabilimenti piemontesi produce cacciabombardieri ed elicotteri da guerra, oppure vuole prendere in giro i cittadini della sua regione. Che, fosse per lui, si troverebbero derubati dei circa 2 miliardi e mezzo ancora a disposizione del Piemonte fino al 2027 tra Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo plus: soldi destinati al miglioramento dei servizi sanitari e scolastici, alla mobilità sostenibile, all'inclusione sociale e alla formazione professionale che finirebbero invece per il riarmo. Invitiamo tutti i piemontesi contrari a questa folle deriva militarista e antisociale a venire con noi a Roma domani alla manifestazione contro il riarmo". Lo affermano in una nota i parlamentari piemontesi del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, Elisa Pirro e Antonino Iaria, insieme ai consiglieri regionali M5S piemontesi Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio.