Incidente sul lavoro ad Alessandria, grave un uomo

Un incidente sul lavoro è accaduto ad Alessandria: un uomo, secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, sarebbe precipitato dal terzo piano. È accaduto in via Abba Cornaglia, nel quartiere Pista, nella zona Sudest della città e l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti un'automedica e un mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo, come fa sapere, in una breve nota, la centrale del 118.