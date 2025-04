Cisl Torino, uniamo le forze per affrontare le sfide di Torino

Un appello a lavorare insieme e trovare in fretta una via di uscita dalla crisi per Torino. Lo rivolge a tutte le forze economiche, politiche e sociali della città la Cisl Torino-Canavese che ha presentato, al suo congresso, un documento nato da numerosi incontri con esperti e testimoni. La Cisl ritiene che sia necessario raccogliere le intelligenze e le disponibilità di chi vuole impegnarsi per far uscire il più rapidamente possibile la città da una crisi che, pur considerando fasi alterne, ancora persiste. Gli interlocutori sono molti: da un lato, le altre organizzazioni sindacali; da un altro, le istituzioni, le fondazioni bancarie e, infine, le associazioni e il mondo del volontariato. "L'analisi - spiega il segretario generale della Cisl Torino-Canavese Giuseppe Filippone - ha fatto emergere punti di debolezza e punti di forza del nostro territorio e ci ha convinto di tre elementi fondamentali: il primo luogo, ci sono le condizioni potenziali per trovare una via d'uscita dalle attuali difficoltà; in secondo luogo, il concetto da cui dobbiamo partire per riprendere un percorso di sviluppo è il capitale umano, vale a dire le persone di tutte le età, di genere femminile e maschile, nati qui o nati altrove, con quello che sanno e sanno fare. Infine, pur riconoscendo che molti altri soggetti stanno studiando le prospettive della città, non è ancora stata definita un'agenda condivisa che indichi la direzione e i passi da compiere, con la partecipazione più ampia possibile di tutti quelli che hanno caro il destino della nostra comunità".