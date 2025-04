GIUSTIZIA

Pozzolo aveva in mano il pistolino, ma nessuno l'ha visto sparare

Al processo davanti al tribunale di Biella continua a essere al centro dell'attenzione la domanda fondamentale, cioè chi la notte di Capodanno del 2024 alla Pro Loco di Rosazza ha materialmente premuto il grilletto. E Delmastro? Era fuori a fumare

“Ha mai toccato l’arma prima che sparasse?”. La domanda è stata posta a Pablito Morello, ex caposcorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, al processo che vede il deputato Emanuele Pozzolo accusato di porto abusivo di armi e uso di munizionamento da guerra, dopo lo sparo partito a una festa di Capodanno 2024 nel Biellese, a Rosazza. Morello ha negato . Un colpo aveva ferito suo genero, Luca Campana. “Stavamo parlando: c’erano Zappalà (il consigliere regionale Davide Zappalà, ndr) e Zani (il presidente del consiglio comunale del paesino, Luca Zani) e Pozzolo”, ha raccontato in aula. Delmastro? “Era fuori, poco lontano per fumare”. E cosa accadde? “Succede che viene attirata la mia attenzione verso Pozzolo: guardo Pozzolo ed era vicino a uno dei tavoli. Lo vedo estrarre qualcosa dalla tasca. Vedo un oggetto nel palmo della mano a forma di pistola. Molto piccola. Aveva il gomito e l’avambraccio sul tavolo. Mostra questo oggetto a Zani, a Campana, a me e forse a Zappalà. Sorrideva e mostrava l’arma”. È a quel punto che Morello si era spostato per capire meglio. “Mi avvicino per vedere cosa sta succedendo – dice –. Sento Campana che chiede se l’arma fosse vera o finta. Pozzolo continua a non rispondere. Con l’altra mano continua ad armeggiare in maniera maldestra”.

Fino allo sparo. “Gli ho detto di togliere da lì quell’oggetto. Ho fatto un gesto con la mano, ma non ho toccato l’arma. Lui ha fatto un gesto come di protezione ed è partito un colpo. L’arma l’ha tenuta solo Pozzolo”. Il colpo ormai è stato sparato. “Pozzolo aveva l’arma tra le mani, eravamo interdetti – racconta Morello –. Prendo l’arma e la sento calda. La ripongo sul tavolo. Lo allontano dal tavolo e una donna gli dà una sedia e dell’acqua”. Morello, rispondendo alle domande del pm ha ribadito di non aver toccato l’arma prima dello sparo, e, dopo l’esplosione, di averla presa “in caduta”. “È in quel momento che la sento calda – ha detto – e la poggio sul tavolo”. Un tipo di revolver che, come ha specificato Morello rispondendo al controinterrogatorio della difesa come agente di polizia penitenziaria non conosceva né aveva mai utilizzato. Descrivendo la dinamica, Morello ha detto che Pozzolo “toccava l’arma, tutta. È talmente piccola che la toccava tutta. Ma non l’ha mai impugnata. È sempre stata nel palmo della mano”. L’ex agente ha anche negato di aver visto Pozzolo tirare il cane del revolver e di avergli toccato la mano. “In questo momento – ha risposto all’avvocato Andrea Corsaro – non me lo ricordo. Subito dopo è partito il colpo e ho detto: allora è vera”. Descrivendo infine l’atteggiamento di Pozzolo dopo lo sparo, Morello ha detto “è rimasto imbambolato. Come se non lo coinvolgesse, ha addirittura cercato di allontanarsi”. Durante l’attesa dei soccorsi e dei carabinieri “sembrava che Pozzolo avesse intenzione di andarsene a casa – ha aggiunto Morello –. Si indirizzava verso il semaforo”. Il difensore di Pozzolo Corsaro ha contestato a Morello quanto dichiarato in una deposizione. “Ho toccato la mano di Pozzolo. E me la sono trovata in mano”, il legale sostiene fosse stata la dichiarazione dell’ex caposcorta.

“L’arma era in mano a Pozzolo”: a dirlo, a tratti commosso, è stato anche Campana, 32 anni, che ha ricostruito la parte della festa a Rosazza (Biella) in cui era avvenuto lo sparo. Seppure il reato più grave di lesioni non è più in discussione grazie alla remissione della querela da parte di Campana, ferito che ha accettato un congruo risarcimento da parte di Pozzolo, la sostituta procuratrice Francesca Paola Ranieri ha voluto che sia Campana, che Morello, ricostruissero con una certa minuzia gli eventi. Campana si è commosso, tanto che la giudice Cristina Moser ha sospeso brevemente l’udienza. Mentre Morello, ha chiesto due volte di interrompere la deposizione per poter bere dell’acqua. Campana ha ripercorso anche i momenti successivi: “Pozzolo non mi ha prestato soccorso. Ho chiesto: perché mi hai sparato? Era appoggiato contro un muro”. In quella festa di fine 2023 e inizio 2024 c’erano una trentina di persone e Campana ha collocato l’arrivo di Pozzolo dopo la mezzanotte. “Mi trovavo al centro della sala con alcune persone. C’erano Pozzolo, Morello e Delmastro, ma non ricordo molto bene. Erano intenti a dialogare e a un certo punto il gruppo si disperde. Pozzolo estrae dalla tasca dei jeans un oggetto che sembrava un accendino. In quel momento ci invita a spostarci vicino a un tavolo. Ci disponiamo su un lato del tavolo. A fianco a me c’era Morello e dall’altra Pozzolo. Ho chiesto se l’arma fosse vera o finta, ma non ho ricevuto risposta. Pozzolo ha iniziato a maneggiare l’arma. La teneva sul palmo della mano. Ricordo che in quel momento faceva una pressione sul tamburo”. Poi è partito il colpo. “Il proiettile si è conficcato nella mia gamba sinistra a un centimetro e sette dall’arteria femorale”. Anche a lui l’avvocato Corsaro ha fatto alcune contestazioni. “Lei dice che hanno iniziato a maneggiare l’arma”. Campana ha poi chiarito: “Credo di essermi espresso male. Pozzolo aveva in mano l’arma al momento dello sparo”. A precisa domanda, ha ribadito che l’arma era nelle mani del parlamentare, ma di non ricordare di averlo visto sparare.

I momenti concitati di quella notte sono stati descritti in aula a Biella pure da Luca Zani, esponente di Fratelli d’Italia, consigliere comunale. Alla pm ha raccontato di aver visto la pistola in mano, credendo però “fosse un accendisigari”. Poi ha descritto gli attimi dello sparo. “Stavo parlando – ha detto – con Luca Campana, quando ho visto la canna del revolver rivolta verso di noi. Nel dubbio ho proseguito verso il corridoio che portava alla cucina e mentre lo percorrevo ho sentito l’esplosione. Inizialmente credevo fosse un petardo. Dopo un attimo è arrivato Campana urlando: Mi hanno sparato, mi hanno sparato. Io inizialmente ho creduto fosse stato colpito da un botto, perché non vedevo ferite”. Nel racconto di Zani, in quel momento il revolver si trovava sul tavolo. “È stato poi spostato – ha detto – quando la suocera di Campana ha urlato di metterla in sicurezza”. E alla domanda sulle condizioni di Pozzolo, Zani ha riferito: “Era in stato catatonico”.

L’udienza si è chiusa con le deposizioni di due carabinieri, il maresciallo capo Alessandro Sabatini, all’epoca comandante della stazione dei Carabinieri di Andorno Micca, intervenuto a Rosazza dopo la segnalazione dello sparo e il maresciallo Luca Tarantini del Nucleo investigativo. La prossima udienza è stata fissata per il 14 aprile.