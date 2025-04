FINANZA & POTERI

Uscito dalla porta rientra dalla finestra. L'ombra di Palenzona sul cda di Crt

Nel futuro board della fondazione entrerà Pompilio, presidente degli autotrasportatori e nella società di servizi presieduta proprio dal Camionista di Tortona. Lo Russo porta l'ex comunicatore della Juve Albanese, mentre Cirio punta su Casagrande. I retroscena

È uscito sbattendo la porta e rientra dalla finestra. Fabrizio Palenzona dopo le fragorose dimissioni da presidente si prepara a mettere una zampona in Fondazione Crt. Certo, non sarà la sua imponente mole a varcare nuovamente il cancello di via XX Settembre ma l’ombra del Camionista di Tortona si allunga, visibile, nel futuro board dell’ente. Ma andiamo con ordine.

L’ufficialità delle nomine avverrà solo lunedì, quando la giurista ciellina Anna Maria Poggi proporrà al Consiglio di indirizzo i sei nomi per il futuro Consiglio di amministrazione. Un passaggio sostanzialmente formale visto che il lavoro di ricognizione affidato alla trimurti del parlamentino – Giampiero Leo, Cristina Di Bari e Michele Rosboch – è ormai giunto alle conclusioni. Gli ultimi nodi, relativi alle designazioni “gradite” e direttamente concordate con le istituzioni, sono stati sciolti. In particolare, superati i veti su indicazioni smaccatamente politiche – come quelle dell’ex presidente della Regione Enzo Ghigo e dell’ex parlamentare e segretario regionale Pd Gianfranco Morgando – molto sponsorizzate dal governatore Alberto Cirio e dal sindaco Stefano Lo Russo, il “pacchetto” da sottoporre al voto del Cdi è pronto.

Nel prossimo board di Palazzo Perrone entreranno, salvo improbabili sorprese, Luisa Vuillermoz, eporediese ma valdostana d’adozione, direttrice della Fondation Grand Paradis, e l’imprenditrice Roberta Ceretto, dell’antica famiglia di vignaioli, in buoni e stretti rapporti con Guido Crosetto. A rappresentare il mondo universitario sarà l’ex vicerettore del Politecnico Luca Settineri, bilanciando così il peso tra gli atenei cittadini (la presidente è docente dell’Università). Lo Russo, incassato il niet su Morgando e preso atto dell’impossibilità di promuovere Claudio Lubatti per “inopportunità” (da dipendente con ruoli apicali di Intesa Sanpaolo non è parsa una buona idea spedirlo nel board di un azionista di spicco di Unicredit), ha virato sull’ex capo della comunicazione della Juventus Claudio Albanese, oggi senior advisor di Fsg Global, ma soprattutto uomo di fiducia e “consigliori” di Andrea Agnelli. Escluso che la scelta possa essere dettata dalla fede juventina del sindaco, ai più sfugge la ratio di una indicazione che poco o nulla ha a che fare con la città e soprattutto con la mission della fondazione (raccontano di suoi interventi piuttosto surreali in Cdi). Chissà.

L’altro compare della coppia istituzione, invece, è andato sull’usato sicuro esprimendo il suo “gradimento” per Paola Casagrande, storica e apprezzata direttrice della Regione da poco in pensione, salita ai vertici dell’amministrazione sotto la giunta di centrosinistra di Mercedes Bresso (che la prelevò dal Comune di Nichelino) ma con un consolidato rapporto con Cirio che l’ebbe come sua dirigente ai tempi in cui era assessore.

Sfumata l’iniziale candidatura di Cristina Di Bari, per la sopraggiunta tagliola del limite dei due mandati imposta dal Mef, il sistema camerale si è orientato su Enzo Pompilio D’Alicandro, imprenditore della logistica e vicepresidente uscente della Camera di Commercio. Soluzione che assicura il rispetto degli accordi stipulati tra le varie componenti di categoria sottoscritti per la prossima governance dell’ente di Palazzo Birago. E qui entra prepotentemente il fattore “P” come Palenzona. Pompilio, infatti, non solo è vicepresidente di Ascom, l’influente organizzazione guidata da Maria Luisa Coppa (a sua volta nei “pizzini” un anno fa di Palenzona), ma presiede Fai Torino, l’associazione degli autotrasportatori, feudo storico di Big Fabrizio di cui è stato incontrastato dominus per decenni e solo di recente lasciato in eredità al fido Paolo Uggè. Ma c’è di più. La Fai ha come braccio operativo Fai Service, società che eroga servizi e di intermediazioni assicurative, presieduta dallo stesso Palenzona e che ha come amministratore delegato Roberto Mercuri, suo fedelissimo attendente che lui si porta appresso a ogni incarico (anche in Crt). E chi siede nel cda di Fai Service? Certo, Enzo Pompilio D’Alicandro. Furbizio, una ne fa cento ne pensa.