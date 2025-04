Torino, ripreso altro processo ad attivisti vicini ad Askatasuna

E' ripreso oggi in tribunale a Torino con la testimonianza di numerosi operatori della Digos il maxi processo per gli scontri di piazza che si verificarono durante i cortei del primo maggio nel 2017 e nel 2019. I 38 imputati sono indicati nel capo d'accusa come "vicini o solidali" ad Askatasuna, ai collettivi studenteschi, alla Federazione anarchica italiana e al movimento No Tav. Oltre a episodi di resistenza a pubblico ufficiale la procura contesta una vicenda che ha ricondotto al reato di violenza privata: secondo quanto ricostruito dai pm, durante la manifestazione del 2019 gli attivisti del cosiddetto 'spezzone sociale', volendo raggiungere la testa del corteo in via Po, prima "costrinsero" i militanti del partito Sinistra Italiana-Leu a cedere loro il passo, quindi "aggredirono" quelli del Pd "verbalmente e fisicamente con sputi, spintoni, schiaffi e calci". Nessuna delle persone offese si è costituita parte civile.