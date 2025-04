Con i dazi Usa a rischio 400 milioni di export di vino cuneese

La provincia di Cuneo, con i suoi pregiati vini delle Langhe e del Roero, è la terza più esposta per il valore assoluto delle esportazioni di prodotti agroalimentari verso gli Stati Uniti: sfiora i 400 milioni di euro all'anno, secondo i dati Istat riportati nell'indagine elaborata da Cia Agricoltori italiani. Il valore conteggiato per il 2024 è per la precisione di 395 milioni e 811.586 euro. In termini di quote percentuali di export agroalimentare, rispetto al totale delle esportazioni negli Stati Uniti, tra le 8 province piemontesi quella più esposta è Asti, con il 20%, pari a oltre 132 milioni di euro nel 2024; Cuneo è al 9%, preceduta da Biella /(10%) e seguita da Torino, con il 6%, Alessandria, 4%, Novara e Vercelli, entrambe al 2%. La provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha una quota di export agroalimentare verso gli Usa molto limitata, 262mila euro nel 2024. La quota agroalimentare del Piemonte rispetto all'export totale dalla regione negli Stati Uniti è dell'8%, contro il 48% della Sardegna e il 27% della Toscana, mentre la fetta piemontese di prodotti agroalimentari esportati negli Stati Uniti è del 9% rispetto al totale italiano.