Turismo linguistico a Torino, con Ciao Italy indotto 3,5 milioni

Il turismo linguistico ha generato in Italia, nel 2023, un giro d'affari di oltre 60 milioni di euro ed è un comparto che, per quanto poco conosciuto, sta dimostrando di essere un vero "motore per la promozione del Paese". Il dato, riferito alla rete di scuole aderenti all'Asils (Associazione Scuole di Italiano come lingua seconda), è stato diffuso oggi a Torino in occasione del 'battesimo' della nuova sede di Ciao Italy-Scuola Leonardo da Vinci nei prestigiosi locali di Palazzo Tuninetti di Pertengo, in piazza San Carlo. Il solo istituto subalpino, che abbina l'insegnamento dell'italiano agli stranieri a iniziative mirate alla scoperta del territorio, è passato dai 430 studenti del 2019 ai 750 del 2024, con un giro d'affari che tra corsi, spese per l'alloggio e indotto, è stato stimato in circa 3,5 milioni. "Questo - è stato spiegato - è il contrario del turismo mordi-e-fuggi. Gli studenti vivono le città in cui soggiornano, fanno la spesa, apprezzano degli aspetti che a un visitatore occasionale sfuggono. E finiscono per amare l'Italia, il suo cibo, la sua architettura, la sua musica". "La nostra missione - dice Chiara Avidano, direttrice di CiaoItaly Scuola Leonardo - è duplice: insegniamo l'italiano e nello stesso tempo promuoviamo la nostra cultura con programmi di turismo esperienziale, spesso collaborando con altri operatori di incoming. Vogliamo che gli studenti diventino dei 'Turin Lover'". Nella top ten delle nazionalità degli studenti per il 2023 figurano al primo posto i tedeschi, al secondo i brasiliani, al terzo gli statunitensi; poi francesi, cinesi, britannici, svizzeri, olandesi, spagnoli, australiani. Si tratta di un pubblico tendenzialmente di età adulta (le donne sono più degli uomini) con un elevato livello di istruzione e una capacità di spesa medio-alta. Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino, ne ha parlato come "turisti di qualità" capaci di "diventare autentici ambasciatori della nostra città nel mondo". Il ruolo della scuola peraltro è stato riconosciuto con l'inserimento nel registro degli operatori di incoming dell'agenzia turismo Torino. Per Silvia Magliano, consigliere regionale del gruppo Lista Civica Cirio-Piemonte moderato e liberale, "l'idea di inserire tra le esperienze turistiche la scuola di lingua italiana è sicuramente vincente" e "consolida - aggiunge Maurizio Vitale, presidente dell'agenzia Turismo Torino - la città come meta di eccellenza".