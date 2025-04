Progetto Manifattura Tabacchi Torino, premiata Agenzia demanio

L'Agenzia del Demanio ha ricevuto il Green Good Design Sustainability Award in qualità di committente del progetto di riqualificazione dell'ex Manifattura Tabacchi di Torino di Eutropia Architettura più Pininfarina Architecture con Weber Architects e un gruppo interdisciplinare. La cerimonia di consegna del premio si è svolta ieri sera ad Atene al The European Centre Mitropoleos durante la quale Daniela Maria Oddone, ingegnera della struttura per la progettazione dell'Agenzia del Demanio, ha ritirato il riconoscimento della proposta progettuale insieme ai progettisti Jacopo Carli per Eutropia, Filippo Weber per Weber Architects, Antonio Stignani per Paisà - Architettura del Paesaggio e Luca Rollino per Xori Holding. Il progetto per l'ex Manifattura Tabacchi, che prevede la sua trasformazione in un polo sperimentale, è risultato vincitore nella categoria Green Urban Planning and Landascape Architecture perché, come cita la motivazione, reinterpreta il dialogo tra la griglia regolare della città storica e dei campi e le curve sinuose dei fiumi Po e Dora. Il Green Good Design Sustainability Award conferisce ogni anno premi internazionali a individui, aziende, organizzazioni, governi e istituzioni capaci di trasmettere, attraverso le loro idee e i loro prodotti, un percorso di avvicinamento verso un mondo più sostenibile. Il programma di design è organizzato dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in collaborazione con lo European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies.