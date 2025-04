Operaio ustionato da un acido a Biella, trasferito al Cto

Un operaio di 34 anni è rimasto ferito da un acido ieri in una ditta di Cavaglià (Biella). L'uomo, durante il suo turno di lavoro serale, era impegnato nel travasare l'acido e, per cause ancora da chiarire, è venuto in contatto con il prodotto, rimanendo ustionato. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, che ha proceduto al ricovero dell'uomo nel vicino ospedale a Ponderano, che poi stamattina è stato trasferito al Cto di Torino. Non risulta in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Andorno e gli operatori dello Spresal (Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro).