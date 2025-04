Zaia, Vannacci vicesegretario Lega? Prima prenda la tessera

"Vannacci possibile vicesegretario della Lega? Perché questo accada bisogna che si tesseri per cui al momento il problema non esiste visto e considerato che per diventare vicesegretari bisogna essere tesserati". Così il presidente del Veneto Luca Zaia parlando con i giornalisti a margine del congresso della Lega a Firenze. A chi ha chiesto se rimarrebbe nella Lega in caso di ingresso di Vannacci nel partito Zaia ha risposto: "Io nasco nella Lega e morirò nella Lega. Non mi muovo da qui". Di non diventare segretario della Lega al posto di Salvini "sono felicissimo - ha osservato ancora -, non mi sono mai candidato".