Piemonte, iniziative per Giornata mondiale dell'attività fisica

"È ora di muoversi" è lo slogan dell'edizione 2025 della Giornata mondiale dell'attività fisica, che si celebra il 6 aprile. Si tratta di un appuntamento per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di cogliere le opportunità e le occasioni per essere attivi nella vita di tutti i giorni, perché "ogni passo conta, ogni movimento conta, ogni minuto conta". A ricordare la data è la Regione Piemonte, che sul territorio riferisce come la maggior parte degli adulti (18-69 anni) sia fisicamente attiva (57%) o parzialmente attiva (27%), mentre 16 individui su 100 sono completamente sedentari (dati Passi). Tra le persone ultra-sessantacinquenni, la quota di sedentari sale al 27% (dati Passi D'Argento), tra i bambini di 8-9 anni, il 15% è sedentario (dati OKkio alla Salute). La Regione Piemonte, con il Piano regionale di prevenzione, è impegnata ad attivare un sistema per promuovere l'attività fisica individuale e di comunità costruendo reti intersettoriali tra Aziende sanitarie, amministrazioni locali e associazioni del territorio per valorizzare le opportunità di svolgere attività fisica e sportiva rendendole accessibili soprattutto ai gruppi di popolazione più svantaggiati. A sostegno di questi obiettivi, i professionisti della sanità pubblica piemontese promuovono azioni di sensibilizzazione e di comunicazione per favorire stili di vita attivi nei diversi ambienti di vita e nei contesti locali, anche grazie all'Accordo di collaborazione tra ANCI Piemonte e Regione Piemonte per la promozione di "Comunità attive". All'interno dell'accordo, a marzo-aprile 2025 sono previsti tre laboratori territoriali, destinati ad amministratori locali, operatori Asl, enti gestori dei servizi socio-assistenziali, enti del Terzo settore.