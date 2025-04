Tributaristi a Congresso, chieste modifiche accertamento fiscale

Modifiche al decreto Accertamento fiscale, per limitare l'utilizzo di sistemi di Intelligenza artificiale ecces-sivamente invasivi nella sfera privata dei contribuenti, basati anche sui dati pubblicamente disponibili. A chiederlo è l'Assise del VIII Congresso nazionale dell'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, riuniti a Venezia, che ribadisce la necessità di istituire una Authority, con garanzia di terzietà, che possa sorvegliare la progettazione e l'impiego di algoritmi in campo tributario Il Congresso ha discusso i termini della Mozione che verrà prossimamente sottoposta all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione definitiva, in vista del Congresso nazionale forense di Torino, ad ottobre prossimo. Il Congresso chiede ancora di abrogare la norma sulla certificazione di conformità dei documenti prodotti in giudizio, non ritenendo sufficiente la apertura del Mef di modificare la norma limitando l'attestazione al solo documento analo-gico prodotto in giudizio, in quanto norma inutile e un unicum nel panorama delle norme di procedura di tutti gli altri processi. Le modifiche richieste. In linea con le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, si propone una modifica al Decreto Legislativo n. 13 del 2024 (Accertamento), per garantire un maggiore rispetto dei diritti fonda-mentali dei cittadini anche nella digitalizzazione "spinta" che il Ministero dell'Economia ha imboccato con la Riforma fiscale e che è stata confermata ieri dallo stesso Vice ministro Maurizio Leo, intervenuto al Congresso. Tenendo conto delle norme in vigore, l'VIII Congresso ha chiesto in particolare di rimuovere i riferimenti a dati "pub-blicamente disponibili" (articolo 2, comma 1, lettera a). Si tratterebbe di una espressione troppo generica che potrebbe portare a trattamenti di dati non sufficientemente tutelati. La richiesta fa riferimento alla previsione sull'analisi del rischio fiscale del contribuente (funzionale anche alla pre-venzione e contrasto dell'evasione fiscale e allo svolgimento di controlli preventivi del decreto accertamento), che include tra i dati di analisi anche quelli "pubblicamente disponibili", magari su social e altre piattaforme. La mozione richiede ancora una maggiore trasparenza e garanzie sull'uso degli algoritmi, proponendo che eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento europeo (art. 23 GDPR) siano definite da una legge, e non da semplici regolamenti. Tutele minime nell'accertamento semi-automatizzato.