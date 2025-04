SACRO & PROFANO

"Rivoluzione" nell'uovo di Pasqua. Repole alle prese con i renitenti

Nervosismo e dissapore tra i parroci della diocesi di Torino per le proposte di cambiamento. Egemonia boariniana sui grandi centri dell'area metropolitana. Ribaltone all'Assemblea sinodale: esultanza effimera dei progressisti. Le cantonate di Enzo Bianchi

Sembra che prima o appena dopo Pasqua si avrà la “rivoluzione” delle nomine dei nuovi parroci nella diocesi di Torino. Grande è l’irritazione verso i renitenti alle proposte di cambiamento, soprattutto quando i malcapitati fanno riferimento a colleghi come don Paolo Resegotti di Grugliasco o don Giuseppe Bagna di Pianezza ai quali nessuno mai si sognerebbe di chiederne lo spostamento. Ai “boariniani” interessano, più che la città o la provincia, i grandi centri dell’area metropolitana come Moncalieri, Settimo, Chieri o Rivoli e sarà interessante leggere le motivazioni e l’armamentario dell’ecclesialese con il quale si giustificheranno gli spostamenti decisi, come vedremo, con il criterio dell’amichettismo.

Poi il seminario, la cui definitiva “boarinizzazione” si completerà con l’uscita di scena del padre spirituale don Giuseppe Zeppegno (troppo tradizionale) e con la rinnovata presenza della virgo plus quam potens la cui congregazione ha come scopo la «conversione» del clero al «nuovo modello di Chiesa». Al Santo Volto si è celebrato il rito – si fa per dire – di ammissione di due giovani al seminario, presentatisi in jeans e maglietta, e dove si è materializzata la figura del vero dominus della diocesi, il rettore don Giorgio Garrone.

Infine, ci sono i «Percorsi» e cioè il nuovo istituto interdiocesano per la formazione degli 80 laici destinati ai «ministeri istituiti», vera chiave di volta del progetto del gruppo dominante. Dai corsi è stata esclusa la presenza della Facoltà Teologica e questo dice molto sul disegno di clericalizzazione del laicato che per i “boariniani” deve essere obbediente totalmente al prete, di cui deve riconoscere la indiscussa leadership, in qualsiasi ambito. I capisaldi teologici sono: la negazione della fede come conoscenza, ridotta a interpretazione ed esperienza, il primato assoluto della Scrittura rispetto alla Tradizione, l’evoluzione storicistica del dogma, il rito senza sacro.

***

A proposito di laici frustrati, esultanza dei progressisti che all’Assemblea sinodale svoltasi in questi giorni a Roma, hanno ottenuto un notevole successo, facendo intravedere come la Chiesa italiana abbia imboccato la via tedesca alla sinodalità. E come tale assemblea snaturi completamente non solo il significato della parola sinodo, in quanto riunione di vescovi, ma come suonino profetiche, se lette oggi, le parole dell’allora cardinale Joseph Ratzinger: «Una Chiesa che si limita a dialogare, cessa di essere una guida e diventa semplicemente uno spazio di opinioni» e come si sia introdotta in essa la logica parlamentare della maggioranza e della minoranza propria della democrazia e non, come diceva della Chiesa il grande Henri-Marie de Lubac in Meditazione sulla Chiesa, una realtà guidata dall’autorità apostolica per cui la comunione non esclude il principio dell’autorità, ma lo richiede. Per non parlare di un altro grande protagonista del Concilio, Yves Congar, il quale affermava in Vera e falsa riforma della Chiesa, che una riforma autentica deve sempre preservare il principio di autorità come ritorno all’ordine stabilito da Cristo. Il risultato è quello descritto dal filosofo tedesco Jürgen Habermas, amico e interlocutore di Benedetto XV: «Un sistema che rinuncia a un principio di autorità finisce per non essere più in grado di agire». Che è quello che sta avvenendo nella Chiesa, salvo conoscere nell’agire del papa regnante un grado di verticalizzazione e di autoritarismo mai conosciuto prima. Qualcuno però, riferendosi ai vescovi, ha commentato che infine «chi semina vento raccoglie tempesta».

***

Si diceva dell’Assemblea sinodale italiana, tenutasi dal 31 marzo al 3 aprile, che ha visto schierati 1.008 delegati, tra cui 168 vescovi (sette cardinali), 252 sacerdoti, 34 religiosi, 17 diaconi e ben 530 laici e dove, attraverso una ben orchestrata campagna mediatica in cui si è distinto uno scalmanato Andrea Grillo, è avvenuto il “ribaltone”. Il testo delle 50 Proposizioni è stato infatti aspramente criticato dall’élite laicale delle vecchie comunità di base, in quanto «inadeguato» rispetto a temi quali il ruolo della donna e l’omosessualità, inducendo i pavidi vescovi, non a emendare il testo, ma a ritirarlo e a rinviare tutto in autunno. Soddisfattissima la teologa Serena Noceti, grande amica e collega dell’arcivescovo Roberto Repole, anche lui contento e che dopo l’assemblea del clero torinese potuto ha ritrovato il suo amabile sorriso da allegria dei naufragi.

***

Enzo Bianchi, il fondatore (poi cacciato) di Bose, sull’ultimo numero di Vita Pastorale, nel mentre afferma di non essere «malato di papolatria», squaderna tutti i luoghi comuni a disposizione della contraerea bergogliana, come un “Tucho” qualunque. Nella sua narrazione (o meglio narrativa), Francesco «ha indicato un altro stile, ha insegnato l’umiltà, il servizio e l’ascolto dei segni dei tempi e dei profeti fino a dare più volte alla Chiesa un volto profetico». Ovviamente, si rammarica che il pontefice «non sia stato capito e che sovente i più vicini, che spesso sono anche “addetti ai lavori”, non riescano a vedere con un occhio limpido come il suo ciò che occorre fare nella vita della Chiesa: compresi i vescovi nominati da lui». Ecco, appunto: i vescovi. A loro riguardo il guru della Madia afferma: «Ho sognato che alcuni preti diventassero vescovi, per alcuni di loro ho dato parere favorevole, ma poi una volta assunto il ruolo vivono in modo grigio il loro compito di pastore, e certo non sono visibili tratti di profezia».

Non osiamo immaginare (ma lo facciamo) i tratti dei candidati in pectore taciuti dal consulente Bianchi (anche se di alcuni conosciamo i nomi) e ci chiediamo chi possa aver avuto uno sponsor di tale e tanta saggezza. L’esperto di profezia si è rivelato infatti non solo un pessimo conoscitore dell’uomo, ma nello specifico di quello all’arrembaggio dei carismi più alti. Vien da chiedersi se uno che ha visto così poco e così male nel cuore dei suoi protégé, al punto da rammaricarsi per il loro grigiore postumo (e di vescovi pallidi e poco significanti il Piemonte non manca), sia l’uomo giusto per riconoscere i presunti doni profetici del papa regnante.

Se non fosse realtà, sembrerebbe di stare in una novella di Pirandello, La patente. In questo caso non quella dello jettatore protagonista, bensì quella da profeta, così cara al ragionier Bianchi. Il quale, ancora una volta, come in un’enciclopedia medica, esibisce in realtà tutti i sintomi della patologia spirituale che lo affligge da sempre: l’illusione di essere maestro di profezia e di credersi in ogni occasione vox clamantis in deserto! E come tutti quelli che la patente da profeta se la son data da sé, Bianchi crede di esprimersi con parole «piene di parresia», e pretende pure che qualcuno gli creda. La sua però – come quella tanti progressisti – è ben lontana dalla parresia vera di chi parla a rischio personale, perché consiste nell’illudere (e nell’illudersi) di essere sempre dalla parte giusta: quella del pontefice di turno.

Naturalmente fra i papi profeti che piacciono a Enzo Bianchi non viene annoverato quello che lo è stato più di tutti e cioè San Giovanni Paolo II. La sua è una «parresia al contrario», poiché a rischiare nella Chiesa oggi è proprio chi si esprime diversamente da lui, cioè dal mainstream ecclesiale. Dicono i suoi ammiratori, che fratel Enzo sia un maestro di cucina e di vini, settore nobile e innocuo, nel quale non c’è il rischio di far danni suggerendo il candidato sbagliato nel posto sbagliato.