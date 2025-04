Anaao-Assomed Piemonte, serve +10% a spese personale sanitario

"La Regione Piemonte ha deciso di confermare per il 2025 gli stessi tetti di spesa per il personale già fissati per il 2024. Tuttavia, la normativa nazionale prevede, a decorrere dal 2024, l'incremento della spesa per il personale del 10% dell'aumento del Fondo Sanitario Regionale rispetto all'anno precedente, con possibilità di un ulteriore incremento fino al 5%". Lo afferma in una nota Chiara Rivetti, segretaria regionale del sindacato Anaao Assomed Piemonte, che sottolinea come la "Regione abbia scelto di non applicare un obbligo di legge, giustificandosi con motivazioni prudenziali". Per la sindacalista, stanziando per il 2025 la stessa cifra dell'anno precedente si garantisce solo il turnover di chi va in pensione o cambia lavoro, "ma non si mettono a bilancio nuove assunzioni". "È vero che le re-internalizzazioni possono trasformarsi in nuove assunzioni, ma non sono sufficienti. E non devono diventare un alibi per non utilizzare le risorse che la legge mette a disposizione proprio per assumere", aggiunge Rivetti. "Come Anaao Piemonte chiediamo alla Regione di esercitare fino in fondo i margini concessi dalla legge, applicando l'incremento del 10% e attivandosi per ottenere il +5%. Non è solo una questione di numeri: è una scelta politica, una presa di posizione su dove si vuole investire", sostiene Rivetti. "A dicembre leggiamo che l'aumento non viene fatto in attesa della definizione del 10% dell'incremento, che però a questo punto si dovrebbe ben conoscere: il riparto indistinto 2024 è stato pubblicato il 31 gennaio 2025". "Più personale significa più cure, meno attese, più sicurezza, più dignità per chi lavora e per chi si cura", conclude Rivetti.