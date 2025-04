Incidente stradale a Chieri, intrappolato in auto per ore

Un giovane di 20 anni di Chieri, nel Torinese, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 di questa mattina. La sua auto, una Fiat Cinquecento, per cause ancora in fase di accertamento, è finita in un rio, dopo un volo di circa nove metri, mentre viaggiava su corso Torino. Il ventenne è rimasto intrappolato nell'abitacolo per ore, in un punto sotto la strada in cui la sua auto, complice il buio, era poco visibile. A dare l'allarme, intorno alle 7, alcuni passanti che hanno notato la Cinquecento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il giovane, dopo essere stato estratto dall'auto è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cto di Torino, ma non è in pericolo di vita.