Reggia di Venaria, 100mila visitatori in due settimane

Centomila visitatori paganti in due settimane e diecimila oggi, nel giorno a 'numero chiuso'. Questi i dati di affluenza per la Reggia di Venaria (Torino). "Un'affluenza davvero eccezionale come non si era mai registrata per portata e dimensioni in quasi 18 anni di apertura della Venaria Reale, concentrata in poco più di 2 settimane, per altro senza ponti o festività particolari", ha così commentato Michele Briamonte, presidente del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. "Un autentico successo dovuto alla bellezza dei giardini con i loro ciliegi in fiore, alle diverse attività organizzate nella Reggia e al grande lavoro del nostro team coordinato dalla direttrice Teolato che ha saputo valorizzare in pieno tutte queste potenzialità, perseguendo le indicazioni del CdA di spaziare su tutto il sistema valoriale del nostro complesso, un approccio che testimonia come il coordinamento anche per la cura degli ambienti esterni può tornare vantaggioso per le altre Residenze Reali Sabaude del Piemonte", ha aggiunto Briamonte. "In questo momento inevitabilmente i ciliegi sono in fase di sfioritura -ha aggiunto la direttrice Chiara Teolato - ben compensati però dall'altrettanto magnifica ondata di colore bianco dei nostri peri. La Reggia si appresta in settimana a inaugurare la preziosa mostra 'Magnifiche collezioni. Arte e potere nella Genova dei dogi': il nostro pubblico sempre più variegato avrà così altri nuovi spunti e motivi di visita anche in vista dei prossimi ponti per i quali stiamo pensando di confermare il limite del numero chiuso a 10.000 ingressi giornalieri".