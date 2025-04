Appendino (M5s), il popolo della pace si è fatto sentire

"Credo che solo con il passare dei giorni realizzeremo davvero l'importanza della manifestazione di ieri. Siamo stati travolti dalla partecipazione e dall'affetto del popolo della pace che si è unito per farsi sentire e non posso che ringraziare chi è sceso in piazza e chi ha lavorato pancia a terra per settimane per rendere possibile quella meravigliosa piazza". Lo afferma la vicepresidente del Movimento 5 stelle Chiara Appendino, sui social. "Sono sempre più convinta che la vera opposizione all'Italia di Meloni sia quella culturale e quindi debba essere costruita tra la gente e con la gente. Un'opposizione - aggiunge - che deve essere prima di tutto culturale per contrapporsi a questo folle piano di riarmo ma più in generale a questa idea che ci si debba rassegnare alla guerra e a un'economia di guerra che, ingrassando le lobby e impoverendo famiglie e imprese, può lasciare dietro di sé solo macerie economiche e sociali. Ieri abbiamo dato in tantissimi una risposta forte e chiara: non è questo il futuro che vogliamo per l'Italia e continueremo a batterci per i più fragili e per un'Europa di pace e solidarietà alla faccia di chi vuole ridicolizzarci e cancellarci. Grazie di cuore a tutte e tutti. Questo è solo l'inizio".