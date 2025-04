In Piemonte oltre 39mila ettari coltivati per l'uva da vino

Il Piemonte è al sesto posto nella classifica delle regioni per quanto riguarda la superficie dedicata alla coltivazione di uva da vino in Italia, con i suoi 39.392 ettari, pari al 5,9% della superficie totale. Nel 2024 sono stati prodotti oltre due milioni (2.172.692) di ettolitri di vino, che corrispondono al 4,5% della produzione nazionale nell'anno di riferimento. È quanto emerge dal focus Censis Confcooperative 'L'Italia del vino: superfici, costi ed export', diffuso in occasione dell'apertura di Vinitaly a Verona. Per quanto riguarda il rapporto fra produzione e superficie coltivata in Piemonte si producono 55,2 ettolitri per ogni ettaro. In questa classifica si attesta all'undicesimo posto.