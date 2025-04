Papa ai Salesiani: per formatori nuova sfida interculturalità

"È un bel programma: essere 'appassionati' e 'consegnati', lasciarsi coinvolgere pienamente dall'amore del Signore e servire gli altri senza tenere nulla per sé, proprio come ha fatto, a suo tempo, il vostro Fondatore". Lo scrive Papa Francesco, facendo riferimento al titolo scelto dalla congregazione, in un messaggio inviato ai partecipanti al XXIX Capitolo Generale dei Salesiani, che si svolgerà a Valdocco, in provincia di Torino, fino al 12 aprile prossimo. Francesco, facendo riferimento proprio al santo fondatore dei Salesiani, don Giovanni Bosco, ricorda che "oggi, rispetto ad allora, le sfide da affrontare sono in parte cambiate, la fede e l'entusiasmo rimangono gli stessi", ma, sottolinea, "arricchiti di nuovi doni, come quello dell'interculturalità".